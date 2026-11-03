Pablo Guede toma una decisión radical con Alianza Lima mientras espera si es sancionado por la Liga 1

Pablo Guede trabaja en una medida legal, con Alianza Lima. Mientras se espera, si es sancionado por la Liga 1, tras pelear con Hernán Barcos.

La tensión se apoderó de Alianza Lima en la recta final del campeonato. Tras el fuerte cruce con Hernán Barcos ante Sporting Cristal, el DT Pablo Guede quedó a la espera de una posible sanción por parte de la Liga 1.

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En medio de este escenario de incertidumbre disciplinaria, un detalle encendió todas las alarmas en La Victoria: la sorpresiva llegada de su representante a la capital peruana. Para ver asuntos del entrenador argentino, quien está en el ojo de la tormenta.

Pablo Guede espera por una posible sanción. (Foto: X).

Expediente disciplinario en curso contra Pablo Guede

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional (CD-LFPP) abrió un expediente de oficio contra Guede tras el altercado en la zona técnica.

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El DT dispone de tres días para presentar sus descargos formales ante la comisión.

Hernán Barcos no fue procesado, por lo que queda al margen de cualquier medida disciplinaria.

La postura del técnico y el reporte de última hora

Lejos de distraerse con las especulaciones de una negociación contractual o una salida anticipada, el técnico argentino tomó la determinación radical de blindar al equipo y no tocar temas contractuales hasta que termine el campeonato.

Según aclaró el periodista José Varela en su cuenta de Twitter, la presencia del agente responde a una visita programada con anticipación. La postura del estratega es clara: el único enfoque está en la cancha y en lograr el título de la temporada 2026.

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El antecedente del Torneo Apertura 2026

No es la primera vez que la presencia de su entorno legal genera revuelo. Cuando Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026, el abogado del entrenador también estuvo en Lima por temas personales, lo que desató rumores de una mejora contractual.

Hoy la historia se repite en cuanto al ruido mediático, pero con un mensaje unificado dentro del club: cero distracciones hasta definir el campeonato.

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