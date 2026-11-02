Comisión Disciplinaria de la Liga inicia investigación a Pablo Guede tras pelear con Hernán Barcos

El clásico Sporting Cristal vs. Alianza Lima se sigue jugando. Pablo Guede es investigado por la Comisión Disciplinaria por pelear con Barcos.

La Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional abrió de oficio un expediente formal en contra del director técnico argentino Pablo Guede. Esta medida disciplinaria responde directamente al tenso altercado que el estratega sostuvo con el delantero Hernán Barcos en la zona de camerinos tras el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

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El organismo sancionador busca determinar la responsabilidad del estratega en los incidentes registrados al concluir el compromiso deportivo. Dependiendo de la gravedad evaluada en las actas de seguridad, el procedimiento podría derivar en una sanción económica o en fechas de suspensión en el torneo.

Pablo Guede investigado después de perder contra Sporting Cristal. (Foto: X).

Notificación y plazos legales para los descargos

Tal como adelantó el propio periodista Kevin Pacheco en la previa de este lunes 2 de noviembre, la notificación formal hacia el entrenador se emitirá en las próximas horas. El reporte periodístico detalló que la directiva del club y el comando técnico ya se encuentran al tanto del procedimiento en curso.

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Una vez entregado el documento oficial, el estratega dispondrá de un plazo estricto de tres días hábiles para presentar sus descargos correspondientes. Este periodo legal le permitirá formular su defensa antes de que las autoridades emitan una resolución definitiva sobre el caso.

El informe de seguridad de la FPF y los hechos

De acuerdo con el reporte redactado por el oficial de seguridad de la FPF, Manuel Torres, el altercado se produjo cuando el técnico increpó al atacante tras finalizar el cotejo. La rápida intervención del personal logístico en el pasillo de vestuarios impidió que el cruce pasara a mayores incidentes físicos.

El documento oficial detalla además que el delantero de Sporting Cristal no reaccionó ante las provocaciones del entrenador en el área compartida. Por este motivo, las acciones del tribunal disciplinario se centran principalmente en la conducta del DT argentino.

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Pruebas del expediente y fallo del tribunal

Las planillas del partido, los reportes de los delegados y los informes de seguridad constituyen las principales pruebas documentales del expediente. El tribunal de disciplina analizará cada uno de estos elementos de convicción para determinar el grado de infracción cometido al reglamento del torneo.

Se prevé que la Comisión Disciplinaria sesione en el transcurso de la semana para evaluar los descargos entregados por la defensa del entrenador. Una vez cumplidos los plazos procesales establecidos, el organismo hará pública la sanción final o el archivamiento del proceso.

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