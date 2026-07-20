Pasó las revisiones médicas: el primer refuerzo de Alianza Lima está listo para ser presentado

Alianza Lima está próximo a realizar un gran anuncio esperado. Tienen a su nuevo futbolista extranjero, tras la salida de Guillermo Viscarra.

Alianza Lima alista todos los detalles para anunciar oficialmente a su nuevo fichaje con miras a coronarse en el Torneo Clausura 2026. El polifuncional futbolista chileno Nicolás Díaz superó los exámenes médicos de manera satisfactoria y quedó totalmente listo para firmar su vínculo contractual con el club victoriano.

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El zaguero de 27 años, procedente de los Xolos de Tijuana, confirmó que la evaluación física concluyó sin contratiempos. Al ser abordado por el periodista José Varela, el propio jugador fue contundente sobre su estado y su llegada a La Victoria con un breve pero firme: “Sí, todo ok”.

Pablo Guede tendrá a Nicolás Díaz. (Foto: X).

Liberación de cupo y el reencuentro con Pablo Guede

La llegada del defensor chileno a Matute se concretó tras destrabar un paso clave en la planificación del plantel. La rescisión de contrato del guardameta boliviano Guillermo Viscarra liberó la plaza de extranjero necesaria en el equipo blanquiazul para concretar su fichaje a préstamo por un año.

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Con esta incorporación, Nicolás Díaz volverá a ponerse bajo la dirección técnica de Pablo Guede, estratega que ya lo tuvo bajo sus órdenes en el fútbol mexicano. El entrenador argentino solicitó su llegada con el objetivo directo de potenciar la zona defensiva y pelear el título del segundo torneo de la temporada.

Experiencia internacional y recorrido profesional

Formado en las divisiones inferiores de Palestino de Chile, donde debutó en 2017 y ganó la Copa Chile, Díaz dio el salto al fútbol internacional en 2020 para jugar en la Liga MX. En el balompié azteca defendió las camisetas de Mazatlán FC, Xolos de Tijuana (club dueño de su pase) y Club Puebla, además de registrar un paso a préstamo por Unión Española.

Su recorrido también incluye llamados a la Selección de Chile (La Roja), habiendo disputado encuentros oficiales por Eliminatorias Sudamericanas. Esta experiencia en torneos de alta exigencia le otorga el roce competitivo que busca el comando técnico íntimo para encarar la recta final del campeonato.

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Versatilidad táctica para el esquema blanquiazul

Uno de los principales motivos de su contratación es su gran polifuncionalidad sobre el terreno de juego. Al ser un futbolista de perfil zurdo natural, Díaz ofrece al equipo una salida de balón mucho más limpia y fluida desde la zona posterior.

Aunque su posición principal es la de defensa central zurdo, el estratega Pablo Guede contempla utilizarlo también como lateral por la banda izquierda o incluso como volante de primera línea. Su capacidad para adaptarse a distintas funciones tácticas le dará a Alianza Lima múltiples variantes en su alineación titular.

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