Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por sus 125 años y los hinchas lo lapidaron: “Por favor, vete del club”

Paolo Guerrero es duramente criticado por los hinchas de Alianza Lima que piden su salida en las redes sociales.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Paolo Guerrero calentando en Alianza Lima.
© Alianza LimaPaolo Guerrero calentando en Alianza Lima.

Las aguas en Alianza Lima están bastante movidas en este momento. El cuadro ‘Blanquiazul’ no pasa su mejor momento y los hinchas están buscando responsables. Es por esa razón, que se ha conocido que están apuntando en contra de Paolo Guerrero. Jugador que por ahora es de los más golpeados por las duros comentarios de la afición.

Publicidad

Debido a los 125 años de aniversario de Alianza Lima, el delantero decidió usar sus redes para saludar al club. Mandando un mensaje emotivo junto a una foto de él con la camiseta ‘blanquiazul’. Pero lo que no esperaba el ‘Depredador’ es la reacción que tuvo la hinchada, la cual no dudó un solo momento en demostrar su desacuerdo con el momento del atacante nacional.

En la gran mayoría de los comentarios los hinchas dejan en claro que no están nada feliz con su presente. Por esa razón le piden a Paolo Guerrero que se vaya del club. Esto se repitió en varios de los mensajes de los hinchas, los cuales están cansados de la situación del club y como se está manejando todo en La Victoria.

Publicación de Paolo Guerrero es cuestionada por los hinchas (Foto: Instagram).

Publicación de Paolo Guerrero es cuestionada por los hinchas (Foto: Instagram).

Publicidad

¿Por qué los hinchas están molestos con Paolo Guerrero?

En este caso lo que ha puesto a Paolo Guerrero en contra de los hinchas es el último partido de Alianza Lima en Copa Libertadores. Cuando más se necesitaba que aparezca el ‘Depredador’, decidió ceder su penal a Eryc Castillo, este falló el penal ante 2 de Mayo y terminaron siendo eliminados en primera ronda ante un equipo debutante.

¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste, pero asumo la responsabilidad”, fue lo que explicó ‘PG9’ a la prensa.

Además de Pedro Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima

ver también

Además de Pedro Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima

Penal fallado por Eryc Castillo:

Tweet placeholder
Publicidad

Estas declaraciones fueron lapidarias para el atacante nacional, que ha sido duramente criticado. Siendo sorpresivo que decidiera no patear, cuando muchas veces ha sido siempre el primero en ejecutar estas faltas. Pero en este caso, algo pasó por lo que no lo hizo.

Hernán Barcos pedido en Alianza Lima

Debido al penal no pateado por Paolo Guerrero, la figura de Hernán Barcos volvió al ruedo en Alianza Lima. Los hinchas no pensaron dos veces al recordarlo y mencionar que faltó él en ese partido. Pues saben que siempre se atrevió a tomar el balón cuando más se necesitaba.

Hernán Barcos en Alianza Lima.

Hernán Barcos en Alianza Lima (Foto: Getty).

Publicidad

La salida del ‘Pirata’ fue un golpe fuerte, el cual terminó por generar una molestia con la directiva. Franco Navarro terminó siendo el que decidió su salida, pero la llegada de su reemplazo que en este caso es Federico Girotti no ha funcionado para nada bien.

Datos Claves

  • Paolo Guerrero fue duramente criticado por los hinchas en el aniversario 125 del club.
  • El delantero cedió un penal clave a Eryc Castillo frente al club 2 de Mayo.
  • La afición extraña a Hernán Barcos, cuya salida fue decidida por Franco Navarro.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Jairo Concha contó por qué celebró copiando la corona de Lamine Yamal en Barcelona
Universitario

Jairo Concha contó por qué celebró copiando la corona de Lamine Yamal en Barcelona

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado
Alianza Lima

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado

Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti y si renunciará tras el fracaso
Alianza Lima

Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti y si renunciará tras el fracaso

Además de Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza
Alianza Lima

Además de Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo