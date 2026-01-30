“Papelón”: Hinchas apuntan contra Agustín Lozano tras el Alianza Lima vs. Sport Huancayo sin transmisión

La ausencia de transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 desató una ola de críticas en redes sociales, donde los hinchas no dudaron en calificar la situación como un verdadero “papelón” del fútbol peruano, apuntando directamente contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Uno de los mensajes que más se viralizó fue el siguiente: “La FPF prometía que el contrato con 1190 Sports iba a potenciar el fútbol peruano. Enero de 2026: el torneo arranca sin TV, con deudas y clubes cerrando las puertas a las cámaras. Gracias a Agustín Lozano, ya somos potencia… del papelón en Sudamérica”, reflejando el sentir generalizado de los aficionados.

La molestia nace principalmente por la contradicción entre el discurso oficial de la FPF y la realidad actual, ya que el acuerdo con 1190 Sports fue presentado como un salto de calidad para las transmisiones, pero terminó en un conflicto por incumplimientos de pagos, sanciones administrativas y partidos sin señal televisiva.

Para muchos hinchas, lo ocurrido con Alianza Lima en Huancayo no es un hecho aislado, sino la confirmación de una crisis estructural en la gestión del fútbol peruano, donde decisiones dirigenciales terminan afectando directamente al producto, a los clubes y, sobre todo, al espectador.

El partido entre Alianza vs. Huancayo no tuvo transmisión. (Foto: Alianza Lima)

Los problemas del Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Además, la falta de transmisión en un partido de alto interés generó un impacto negativo en la imagen de la Liga 1 a nivel regional, ya que en otros países sudamericanos el inicio de temporada suele estar acompañado de una fuerte cobertura mediática, mientras que en Perú el torneo arrancó prácticamente “a ciegas”.

ver también Paolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima ante Sport Huancayo | VIDEO

Este episodio vuelve a dejar a Agustín Lozano en el centro de la polémica, con una afición cada vez más crítica y desconfiada, que siente que el proyecto del fútbol peruano no solo no avanza, sino que retrocede, acumulando problemas comerciales, legales y de credibilidad internacional.

Alianza venció a Huancayo por 2-1 con goles de Guerrero y Cantero. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Agustín Lozano será presidente de la FPF?

Agustín Lozano será presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2030, año en el que termina su periodo y debe convocar a nuevas elecciones.

¿Por qué L1 MAX no pasó el Alianza vs. Huancayo?

L1 MAX no pasó el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo puesto que la señal de transmisión mantiene deudas con clubes de la Liga 1 y, en un esfuerzo de la misma liga y la Federación Peruana de Fútbol, coincidieron en no permitir la televisación de los cotejos mientras existan deudas.

Datos claves

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no tuvo transmisión televisiva en 2026.

Los hinchas señalaron a Agustín Lozano como responsable de la crisis en la FPF.

El conflicto con 1190 Sports incluye incumplimientos de pagos y sanciones administrativas vigentes.

