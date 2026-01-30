Paolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima ante Sport Huancayo | VIDEO

Mira el video del golazo que marcó Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo. El tanto del ‘Depredador’ llegó en el primer tiempo del cotejo válido por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y en el estadio IPD de Huancayo.

El tanto se concretó luego que Paolo Guerrero decidiera rematar el penal y colocarlo a la mano derecha del portero Ángel Zamudio, que se estiró, pero no pudo llegar a detener el balón.

Con este gol, Paolo Guerrero entró en la historia de la temporada 2026 de la Liga 1 pues fue el encargado de anotar el primer gol del certamen. De igual manera, el resultado momentáneo (1-1 al término del primer tiempo) es un gran marcador contemplando la altura de la ciudad y que los íntimos son visita.

Otro punto que se puede notar es el juego que está mostrando Alianza Lima. Con el técnico Pablo Guede marcando su debut oficial con los íntimos, son claras las tácticas que quiere emplear el estratega con volantes amplios, juego de buen toque y saliendo desde el fondo con la pelota a ras.

Guerrero el delantero de Guede

El inicio del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo también sirve para conocer el plan del técnico Pablo Guede. Si bien había una disputa por saber quién será el delantero titular, el estratega terminó por confirmar que Paolo Guerrero será su nueve titular, tras ver en la banca a Federico Girotti.

De igual manera también se ve que el técnico Pablo Guede busca jugar por bandas y que sea muy explosivo, por eso colocó a Eryc Castillo por un lado y a Gaspar Gentile en el otro. Sorprende también la ausencia de Kevin Quevedo, Pedro Aquino y Alan Cantero.

Datos claves

Paolo Guerrero marcó el primer gol de la Liga 1 2026 mediante un penal.

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugó en el estadio IPD.

