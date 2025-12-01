Pedro García atentó contra el profesionalismo de Alianza Lima por la salida de Hernán Barcos: “Yo no entiendo nada”

La partida de Hernán Barcos de Alianza Lima sacudió el ambiente deportivo y generó discusiones en diversos medios. La dirigencia ‘blanquiazul’ optó por poner fin a su relación contractual con el ‘Pirata’ tras cinco años, por lo que no integrará el plantel del 2026.

Los hinchas manifestaron su malestar por la decisión tomada por el club al finalizar su vínculo con el delantero, quien es considerado ídolo. Las críticas hacia la directiva de la institución no tardaron en aparecer, y Pedro García dejó clara su postura al respecto.

Pedro García criticó actuar de Alianza Lima

El periodista deportivo lanzó una dura crítica hacia la dirigencia ‘íntima’ por la salida de Hernán Barcos, señalando que la medida va en contra del profesionalismo y recordó al club la etapa en la que algunos jugadores terminaron descendiendo en 2020.

“Hay una cosa paradójica: Alianza Lima, el fútbol peruano tiene una carencia de profesionalismo. Resulta que Alianza Lima, que ha sido puro talento en toda su historia y que está reconstruyendo cada año mejor en su imagen, porque Alianza Lima, si tú comparas con equipos no tan lejanos, era una cantina Alianza. Ha habido años que Alianza era una cantina, tío. El año del descenso y en esa época del teórico descenso, luego resuelto felizmente, para interés de Alianza Lima, tuvo jugadores que yo te puedo decir que tenían una situación medio rara en la cabeza. Era una cantina Alianza, no me jodan”, expresó el mencionado comunicador en el programa ‘Vamos al VAR’.

Además, agregó lo siguiente: “Ahora, Alianza mejora su imagen: sale campeón, sale campeón, luego pelean, no puede ganar, se impone la ‘U’, y resulta que su goleador, el máximo extranjero de la historia de Alianza Lima; resulta ser impecable profesional, metódico, se duerme temprano, hace goles por veintenas, rompe todo en la Copa Libertadores, genera y protagoniza la mejor campaña internacional de 124 años de Alianza Lima, y resulta que no continúa en el equipo. Yo no entiendo nada porque él proyecta una imagen de método, profesionalismo, disciplina, gol; ¿Dónde está el argumento para que no siga?“.

Barcos convocado para enfrentar a Sporting Cristal

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó su lista oficial de convocados para afrontar el importante duelo frente a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025.

En la nómina se pudo ver el nombre de Hernán Barcos, goleador y capitán del conjunto de La Victoria. Y es que pese a los rumores de su salida, el ‘9’ tendría muchas chances de iniciar acciones en lo que podría ser su último partido con la camiseta ‘blanquiazul’.

Lista de convocados de Alianza Lima (Alianza Lima).

DATOS CLAVES

Alianza Lima decidió no renovar el contrato de Hernán Barcos tras cinco años con el club para la temporada 2026.

El periodista Pedro García criticó duramente la decisión, destacando que Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima.