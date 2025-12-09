Universitario de Deportes, tras la obtención del título nacional de la Liga 1 2025, ha oficializado la desvinculación del delantero argentino Diego Churín. La directiva crema no ejerció la opción de renovación de contrato, lo que ha impulsado la búsqueda inmediata de un nuevo atacante extranjero para liderar la ofensiva en la temporada 2026. La meta principal es asegurar un ‘9’ que garantice un mejor desempeño goleador para afrontar los desafíos del ámbito local y la próxima Copa Libertadores.

Posibles refuerzos para Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta, de L1 MAX, ha revelado que la dirección deportiva del equipo de Ate ha centrado su atención en el mercado uruguayo, con una lista de hasta cuatro candidatos de peso. Esta decisión se basa en la necesidad de incorporar un delantero con el temperamento, la garra y la eficacia goleadora que suelen caracterizar a los futbolistas de esa nacionalidad, buscando un complemento ideal para la plantilla actual.

Diego Churín cuando jugaba en Universitario contra el Inter Miami de Lionel Messi. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Entre las alternativas, destacan por su trayectoria y experiencia Gonzalo Mastriani (32 años) y Abel Hernández (35 años). Mastriani, con reciente paso por Athletico Paranaense de Brasil y un desempeño notable en Barcelona SC de Ecuador, es un atacante con rodaje en ligas exigentes. Por su parte, Abel Hernández, un referente histórico de la selección uruguaya con experiencia en Europa, aporta un prestigio considerable, si bien su edad podría ser un punto de análisis para la gerencia deportiva.

¿Quién llegará para suplantar a Diego Churín?

La lista también incluye opciones más jóvenes y con potencial de desarrollo. José Neris (25 años), quien ha tomado fuerza como alternativa, viene de destacar en el Montevideo City Torque, ofreciendo versatilidad para jugar tanto en el centro como en las bandas. A él se suma Agustín Rodríguez Rosano (27 años), otro delantero que ha demostrado su capacidad goleadora en el fútbol uruguayo y que podría representar una opción más viable en términos de negociación.

La salida de Churín, quien solo anotó cinco goles durante la temporada, exige una acción rápida y precisa por parte de Universitario. El nuevo atacante no solo deberá cubrir el vacío dejado por el argentino, sino que también tendrá la responsabilidad de ser el referente de ataque en una temporada en la que el club luchará por el bicampeonato y aspira a mejorar su participación internacional. La elección final estará determinada por un equilibrio entre el costo del fichaje y el rendimiento asegurado.

Universitario debe acertar con el delantero

La afición merengue aguarda con gran expectativa la confirmación del nuevo delantero que portará la camiseta ‘9’ en 2026. Con los rumores y las negociaciones en curso, la directiva maneja estas cuatro interesantes opciones uruguayas. La ‘U’ debe actuar con celeridad, ya que la pretemporada se acerca y la planificación de un plantel competitivo para el próximo año ya está en marcha.

