Reimond Manco reveló que Alianza Lima tuvo un acuerdo con Hernán Barcos antes de definir su salida

Un nuevo capítulo se empieza a conocer tras el adiós de Hernán Barcos y fue Reimond Manco quien expuso una situación muy particular.

Por Renato Pérez

Reimond Manco y Hernán Barcos.
Reimond Manco y Hernán Barcos.

Sigue la novela de Hernán Barcos y Alianza Lima ya que ahora se ha podido filtrar uno de los arreglos entre ambas partes en la previa de que finalmente se concrete la decisión de no renovar el contrato del goleador. Como bien sabemos, el ‘Pirata’ tendrá que buscar nuevo equipo de cara al 2026 y fue Reimond Manco quien expuso una situación en donde la directiva íntima quedaría mejor parada.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Resulta que, durante las últimas horas, existen diversas críticas respecto a cómo Alianza Lima viene manejando la situación de Hernán Barcos cuando la Liga 1 2025 todavía no termina, pero ya se sabe que su goleador no continuará en el equipo. Es más, el propio Franco Navarro salió a confirmar la noticia que sin duda alguna significaba ser un tremendo secreto a voces en el medio local.

Ahora, lejos de quitarle responsabilidad a una decisión que pueda salir bien o mal para el futuro futbolístico de Alianza Lima cuando la directiva buscará delanteros extranjeros pensando en la siguiente temporada, Reimond Manco reveló que en su momento en Matute sostuvieron que Hernán Barcos pueda permanecer en el club con un cargo dirigencial si es que así también lo pretendía en el futuro.

La revelación de Reimond Manco sobre el acuerdo previo entre Alianza Lima y Hernán Barcos

“Le ofrecieron ‘chamba’. La idea primigenia del año pasado era esa y se lo habían comentado. Es más, ese era el acuerdo verbal que habían hecho”; fue el comentario de Reimond Manco durante la más reciente edición del programa digital ‘Juego Cruzado‘ respecto al arreglo que ya tenían Alianza Lima y Hernán Barcos, aunque claramente esta situación podría cambiar con su adiós del club.

Sin duda alguna, es una jugada importante la que prioriza la directiva de Alianza Lima. Franco Navarro, como Director Deportivo de la institución, señaló que toma esta clase de decisiones por el bien del equipo y que no está para ligarse a las emociones. Esto no quita, evidentemente, la grandeza del goleador argentino y la historia que ha podido lograr en Matute durante las últimas 5 temporadas.

Los números de Hernán Barcos durante su estadía en Alianza Lima

Se termina el ciclo de Hernán Barcos en Alianza Lima y con ello una estupenda estadía plagada de goles y resultados muy importantes que el hincha victoriano siempre recordará. En cuanto a números y estadísticas, el ‘Pirata’ anotó un total de 76 goles y registró 21 asistencias desde la temporada 2021 hasta la actual 2025 entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Bicentenario.

También es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima y se encuentra en la lista de diez máximos conquistadores. No podemos dejar de lado que consiguió el bicampeonato nacional entre el 2021 y 2022, siendo un enorme baluarte para el equipo en distintos pasajes. Su renombre internacional tampoco pasó desapercibido frente a equipos como Boca Juniors, Gremio de Porto Alegre, Talleres, Colo Colo, entre otros.

DATOS CLAVES

  • Reimond Manco reveló que la “idea primigenia” y “acuerdo verbal” era ofrecer a Hernán Barcos un cargo dirigencial en Alianza Lima.
  • Hernán Barcos anotó un total de 76 goles y registró 21 asistencias en Alianza Lima desde la temporada 2021 hasta la 2025.
  • El delantero argentino consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en los años 2021 y 2022.
renato pérez
Renato Pérez
