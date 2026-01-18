¿Problemas? Se confirmó el estado físico de Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs. Colo Colo

Tras el encuentro frente a Independiente, se confirmó que el delantero Paolo Guerrero no finalizó el partido en óptimas condiciones y, luego de ser evaluado, se determinó que presentaba una contractura muscular.

Publicidad

Publicidad

Por ese motivo, Pablo Guede tomó la decisión de no incluirlo en la lista de convocados para el duelo ante Unión de Argentina. De cara al compromiso de hoy frente a Colo Colo, ya se tomó una decisión respecto a su situación.

¿Paolo Guerrero jugará ante Colo Colo?

De acuerdo con lo informado por el periodista Gerson Cuba, Paolo Guerrero regresó a los entrenamientos con Alianza Lima y quedó en condiciones de ser tomado en cuenta para el partido de hoy domingo.

Publicidad

Publicidad

Esta es una noticia positiva para el conjunto ‘blanquiazul’ y especialmente para Pablo Guede, quien lo considera una pieza importante y evalúa la posibilidad de que integre el once titular, incluso formando dupla con Federico Girotti.

Para Alianza será clave culminar su gira por Uruguay con un triunfo, luego de haber sufrido dos derrotas seguidas frente a rivales argentinos. El duelo ante Colo Colo aparece como una buena ocasión para observar el posible once titular que el DT utilizaría a lo largo de la temporada 2026. Aunque el ‘Cacique’ se presenta como un rival exigente, los blanquiazules intentarán regalarle una alegría a su afición.

ver también ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver duelo por la última fecha de la Serie Río de la Plata?

Próximos partidos de Alianza Lima

Luego del encuentro frente a Colo Colo, Alianza Lima regresará al Perú para enfocarse en el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Posteriormente, deberá alistarse para su estreno en la Liga 1, donde se enfrentará a Sport Huancayo, dirigido por Roberto Mosquera.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El delantero Paolo Guerrero superó una contractura muscular y jugará hoy domingo ante Colo Colo.

El técnico Pablo Guede evalúa alinear a Paolo Guerrero junto al delantero Federico Girotti.

Alianza Lima debutará en la Liga 1 enfrentando a Sport Huancayo tras la Noche Blanquiazul.

Publicidad