Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

¿Problemas? Se confirmó el estado físico de Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs. Colo Colo

El '9' no pudo tener minutos en el último amistoso ante Unión por lesión, pero ahora se conoció si podrá ser jugar ante el cuadro chileno.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Paolo Guerrero y Alianza Lima.
© Getty Images.Paolo Guerrero y Alianza Lima.

Tras el encuentro frente a Independiente, se confirmó que el delantero Paolo Guerrero no finalizó el partido en óptimas condiciones y, luego de ser evaluado, se determinó que presentaba una contractura muscular.

Publicidad

Por ese motivo, Pablo Guede tomó la decisión de no incluirlo en la lista de convocados para el duelo ante Unión de Argentina. De cara al compromiso de hoy frente a Colo Colo, ya se tomó una decisión respecto a su situación.

¿Paolo Guerrero jugará ante Colo Colo?

De acuerdo con lo informado por el periodista Gerson Cuba, Paolo Guerrero regresó a los entrenamientos con Alianza Lima y quedó en condiciones de ser tomado en cuenta para el partido de hoy domingo.

Publicidad

Esta es una noticia positiva para el conjunto ‘blanquiazul’ y especialmente para Pablo Guede, quien lo considera una pieza importante y evalúa la posibilidad de que integre el once titular, incluso formando dupla con Federico Girotti.

Para Alianza será clave culminar su gira por Uruguay con un triunfo, luego de haber sufrido dos derrotas seguidas frente a rivales argentinos. El duelo ante Colo Colo aparece como una buena ocasión para observar el posible once titular que el DT utilizaría a lo largo de la temporada 2026. Aunque el ‘Cacique’ se presenta como un rival exigente, los blanquiazules intentarán regalarle una alegría a su afición.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver duelo por la última fecha de la Serie Río de la Plata?

ver también

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver duelo por la última fecha de la Serie Río de la Plata?

Próximos partidos de Alianza Lima

Luego del encuentro frente a Colo Colo, Alianza Lima regresará al Perú para enfocarse en el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Posteriormente, deberá alistarse para su estreno en la Liga 1, donde se enfrentará a Sport Huancayo, dirigido por Roberto Mosquera.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • El delantero Paolo Guerrero superó una contractura muscular y jugará hoy domingo ante Colo Colo.
  • El técnico Pablo Guede evalúa alinear a Paolo Guerrero junto al delantero Federico Girotti.
  • Alianza Lima debutará en la Liga 1 enfrentando a Sport Huancayo tras la Noche Blanquiazul.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Paolo Guerrero sufrió contratiempo y no jugó ante Unión: la decisión que tomó Pablo Guede para el ‘9’
Alianza Lima

Paolo Guerrero sufrió contratiempo y no jugó ante Unión: la decisión que tomó Pablo Guede para el ‘9’

¿Se burló de Alianza Lima? El técnico de 2 de Mayo habló sobre la edad Paolo Guerrero
Alianza Lima

¿Se burló de Alianza Lima? El técnico de 2 de Mayo habló sobre la edad Paolo Guerrero

Debutó hace poco en el Bayern Múnich, pero hoy nadie se acuerda de él y sigue jugando en Europa
Peruanos en el exterior

Debutó hace poco en el Bayern Múnich, pero hoy nadie se acuerda de él y sigue jugando en Europa

El estilo novedoso de Universitario: Javier Rabanal hizo debutar a ocho futbolistas
Universitario

El estilo novedoso de Universitario: Javier Rabanal hizo debutar a ocho futbolistas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo