Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver duelo por la última fecha de la Serie Río de la Plata?

Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el certamen de la mejor manera posible. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Colo Colo
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs. Colo Colo

Alianza Lima pondrá fin a su participación en la Serie Río de la Plata enfrentando a Colo Colo este domingo 18 de enero. Luego de sufrir dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Pablo Guede intentará darle una alegría a su hinchada con una victoria en suelo uruguayo.

Publicidad

El DT argentino dejó en claro que, en este tipo de partidos, lo fundamental es el desempeño del equipo más que el resultado. Guede adelantó que su objetivo frente al ‘Cacique’ es que todos los jugadores tengan un tiempo de juego equilibrado en la cancha.

No obstante, con un calendario tan ajustado, los aficionados esperan observar la impronta del entrenador en el equipo. Alianza Lima se convirtió en uno de los clubes más reforzados para la temporada 2026, con un objetivo definido: conquistar la Liga 1.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Publicidad

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido amistoso entre Alianza Lima y Colo Colo, correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026, se llevará a cabo este domingo 18 de octubre y tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú.

  • México: 18:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 20:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21:00 horas
  • España: 01:00 horas (día siguiente)
¿Qué dijo Arturo Vidal en la previa del Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?

ver también

¿Qué dijo Arturo Vidal en la previa del Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO?

El encuentro entre Alianza Lima y Colo Colo se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la plataforma de streaming Disney Plus en Perú y en los demás países de la región. Asimismo, Bolavip Perú ofrecerá la cobertura completa del partido y de manera gratuita.

Publicidad

Historial de enfrentamientos entre ambos equipos

A lo largo de los años, Alianza Lima y Colo Colo se han enfrentado en 19 partidos, entre oficiales y amistosos. Colo Colo se llevó la victoria en 8 encuentros, mientras que los ‘blanquiazules’ ganaron en 6 ocasiones. El marcador quedó igualado en 5 ocasiones.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima enfrentará a Colo Colo este domingo 18 de enero en Uruguay.
  • El partido amistoso iniciará a las 19:00 horas de Perú en la Serie Río de la Plata.
Publicidad
  • La plataforma Disney Plus transmitirá en vivo el encuentro número 20 entre ambos clubes.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
"Nunca dudé y nunca dudaré": así fue el descargo de Sergio Peña tras ser blanco de burlas en Alianza
Alianza Lima

"Nunca dudé y nunca dudaré": así fue el descargo de Sergio Peña tras ser blanco de burlas en Alianza

¿Qué dijo Arturo Vidal en la previa del Alianza vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?
Alianza Lima

¿Qué dijo Arturo Vidal en la previa del Alianza vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?

¿Amistoso? DT de Colo Colo mandó advertencia a Alianza
Alianza Lima

¿Amistoso? DT de Colo Colo mandó advertencia a Alianza

Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por amistoso de pretemporada: minuto a minuto
Liga 1

Universitario vs. Sport Boys EN VIVO por amistoso de pretemporada: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo