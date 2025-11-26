La continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima para la temporada 2026 está más en duda que nunca, un escenario alimentado por las recientes declaraciones de Néstor Gorosito. El director técnico adoptó una postura institucional y enfocada en la planificación deportiva, desmarcándose del factor emocional y la presión mediática en torno a la renovación del ‘Pirata’.

¿Néstor Gorosito no respaldó a Hernán Barcos?

El eje del mensaje de Gorosito fue equiparar la situación de Barcos con la de otros jugadores. “Nosotros estamos abocados al torneo y como él hay un montón… Son todos iguales. Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación”, afirmó el ‘Pipo’. Con esto, buscó recordar que la directiva debe aplicar el mismo criterio a la docena de futbolistas cuyos contratos finalizan en diciembre, incluidos otros referentes como Paolo Guerrero y Ángelo Campos.

Néstor Gorosito dirigiendo en Alianza Lima. (Foto: X).

Si bien Gorosito reafirmó que la decisión final recae en el club, sí confirmó que su evaluación técnica ya fue entregada a la gerencia deportiva. “A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro)”, detalló. Esta transparencia sugiere que el cuerpo técnico, tras evaluar el rendimiento y proyección del delantero de 41 años, ha transmitido su recomendación a los directivos.

La postura de Néstor Gorosito al respecto

La frase que encapsula la filosofía de la planificación 2026 es clara: “Para nosotros lo más importante es el grupo”. Esta priorización de los objetivos institucionales y del equipo sobre cualquier individualidad, por muy histórica que sea, indica una profunda reestructuración en Alianza Lima que podría no contemplar a Barcos en el once titular.

Mientras Barcos presiona por una respuesta “esta semana” y reitera su deseo de seguir en Matute (“Todavía tengo mucho para darle al club”), reportes extraoficiales apuntan a que la decisión se inclinaría por la no renovación. La evaluación de costos, la edad del jugador y la búsqueda de un perfil de atacante diferente para el próximo año serían los factores clave.

¿Hernán Barcos se irá de Alianza Lima?

Las palabras de Gorosito, en este contexto, han funcionado como un anuncio velado del posible final de la era Barcos, trasladando toda la responsabilidad de la dolorosa noticia a la directiva. La semifinal por un cupo a la Copa Libertadores 2026 se convierte, así, en el posible y emotivo telón final para el máximo goleador extranjero del club.

