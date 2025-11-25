Hernán Barcos dejaría Alianza Lima y jugaría en grande: ¿Universitario o Sporting Cristal?

El fútbol peruano está al borde de un sismo en el mercado de pases de cara a la temporada 2026. A pesar de su estatus como capitán, máximo artillero extranjero y pieza clave en el reciente bicampeonato de Alianza Lima, la continuidad de Hernán Barcos en el club se ha vuelto “muy complicada”. Todo apunta a que, tras cuatro exitosos años, el delantero argentino, ya nacionalizado peruano, dejará La Victoria al finalizar su contrato. Esta partida forzaría al ‘Pirata’ a buscar un nuevo equipo en la Liga 1, abriendo una inesperada puerta para los rivales históricos.

Publicidad

Publicidad

El futuro próximo de Hernán Barcos

La posible no renovación del ‘Pirata’ no se vincularía a su rendimiento, que esta temporada lo mantuvo como el segundo goleador del club con 14 tantos. Más bien, se debería a factores internos del vestuario. Reportes periodísticos del Diario Líbero señalan que la directiva blanquiazul, que tiene la decisión final, dudaría en extender su vínculo debido a un supuesto desgaste en la relación de Barcos con el grupo y la interna del club, una situación que incluso ha sido mencionada por el exfutbolista Reimond Manco. El propio jugador, de 41 años, espera resolver esta incertidumbre en el transcurso de la semana.

Hernán Barcos podría jugar en Sporting Cristal. (Foto: X).

En medio de este quiebre, el rumor más fuerte y con mayor sustento apunta a La Florida. Diversos medios deportivos, incluyendo una exclusiva de Líbero, indican que Sporting Cristal tiene serias posibilidades de fichar a Barcos. El conjunto rimense, en búsqueda de un “9” de comprobada eficacia para potenciar su plantilla en la próxima campaña y en la Copa Libertadores, ve en el ‘Pirata’ una solución inmediata. Su condición de nacionalizado peruano es un valor añadido, ya que no ocupa cupo de extranjero.

Publicidad

Publicidad

¿En Universitario o Sporting Cristal?

Aunque algunos sueñan con que Universitario de Deportes sea parte de su futuro, la información actual no sitúa a Barcos en el radar del tricampeón. El rumor de un posible fichaje crema es un eco del pasado; se recuerda que a inicios de 2021, el ‘Pirata’ fue ofrecido a la ‘U’, pero fue descartado por razones de edad y un desacuerdo económico, optando finalmente por Alianza Lima. Por ahora, el cuadro merengue se concentra en asegurar la continuidad de su técnico, Jorge Fossati, antes de definir incorporaciones.

ver también No continuarán en Alianza Lima: los tres futbolistas descartados por Néstor Gorosito

ver también Tras volver a jugar con Alianza Lima, Pablo Lavandeira recibió una mala noticia

La llegada de Barcos a Sporting Cristal se percibe como una jugada con doble impacto. No solo dotaría de gol y liderazgo a un equipo con intermitencias ofensivas, sino que también representaría un rotundo golpe de marketing y una movida estratégica contra el clásico rival. Fichar a un ídolo reciente de Alianza Lima garantizaría una explosión mediática y añadiría una alta dosis de tensión a los futuros clásicos.

Hernán Barcos espera por Alianza Lima

Mientras el atacante mantiene viva la esperanza de una renovación con Alianza, asegurando tener “mucho para darle al club”, su camino parece llevarlo lejos de Matute. Barcos ha sido claro en su deseo de seguir jugando, y si las puertas se cierran en La Victoria, no dudará en aceptar la mejor opción para su carrera, la cual, por el momento, parece estar en uno de los clubes más grandes del país. El veredicto final lo tiene la directiva blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE