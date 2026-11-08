Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Clausura 2026 en estas fechas finales

Alianza Lima puede celebrar el título nacional sin finales. Si gana el Torneo Clausura 2026, mira todo lo que deberá pasar, a favor de ellos.

La definición del Torneo Clausura 2026 ingresó a su etapa más vibrante y dramática de la temporada. Con tres aspirantes directos en lo más alto de la clasificación y un pelotón perseguidor aguardando un milagro, la presión sobre el cuadro blanquiazul es total.

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Alianza Lima, tras haber conquistado el Torneo Apertura en la primera mitad del año, busca el camino corto para alzarse con el título nacional de manera directa. Sin embargo, la brecha de unidades en la tabla posicional obliga a sacar la calculadora y ganar sus dos partidos restantes.

Alianza Lima se juega todo por el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

La radiografía de la tabla en el tramo final

El liderato del Clausura mantiene una competencia sin tregua entre Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, dejando a los victorianos obligados a un cierre perfecto y a la expectativa de un traspié múltiple de sus rivales directos.

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Sport Huancayo: 34 puntos

Sporting Cristal: 32 puntos

Universitario: 31 puntos

Alianza Lima: 28 puntos

El camino blanquiazul: Las dos finales de Alianza Lima

Para aspirar a la cima al cierre de la última jornada, Alianza Lima debe sumar los seis enteros en disputa para alcanzar el techo de los 34 enteros acumulados en este segundo torneo corto:

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Fecha 16 – La aduana de Andahuaylas: Alianza Lima necesita vencer sí o sí a Los Chankas en los 2,920 metros de altitud de Andahuaylas. Un empate o una derrota en esta parada dejará al equipo victoriano matemáticamente sin opciones de ganar el Clausura antes de la jornada de cierre.

Fecha 17 – El cierre en Matute: De conseguir el triunfo en la altura, el cuadro íntimo deberá rematar la faena venciendo a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva para firmar su cifra máxima de 34 enteros.

Los resultados ajenos que necesita Alianza Lima

Aun ganando sus dos encuentros frente a Los Chankas y FC Cajamarca, Alianza Lima requerirá una combinación perfecta de resultados en los otros frentes:

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Derrota de Sport Huancayo: El elenco huancaíno (34 unidades) debe caer en su partido final. Si suma al menos un entero en la última fecha, superará la línea de los 34 y dejará fuera a los blanquiazules.

Freno de Sporting Cristal: El cuadro bajopontino (32 unidades) no debe superar la cifra de 34 enteros en sus compromisos restantes.

Traspié de Universitario: El equipo crema (31 unidades) no puede ganar sus dos partidos pendientes, ya que si alcanza las 37 unidades se volvería inalcanzable para la escuadra victoriana.

Diferencia de gol determinante: En caso de producirse un empate en el primer lugar con 34 unidades, el saldo de goles global de la Liga 1 definirá al ganador. Alianza necesitará ganar por marcadores abultados ante Los Chankas y FC Cajamarca para inclinar la balanza a su favor.

El escenario de la definición nacional

Ganar el Torneo Clausura representa la vía directa al trofeo de la Liga 1 2026 sin pasar por instancias adicionales. No obstante, el panorama general le otorga tranquilidad a la institución victoriana.

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Al haberse proclamado campeón del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima ya aseguró su boleto a la definición del campeonato. En caso de no remontar en el Clausura, accederá directamente a los play-offs o a la gran final nacional frente al ganador del segundo torneo corto o al club mejor ubicado en la Tabla Acumulada.

DATOS CLAVE

Alianza Lima con 28 puntos escolta a Huancayo, Cristal y Universitario en el Clausura.

Los Chankas y FC Cajamarca son los rivales finales de Alianza Lima.

Campeón del Apertura 2026, Alianza Lima aseguró su pase a los play-offs o final.