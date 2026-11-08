Las alineaciones confirmadas para Los Chankas vs. Alianza Lima por la Liga 1: formaciones, cambios y bajas

Los Chankas vs. Alianza Lima competirán esta tarde, por el Torneo Clausura 2026. Acá sabrás las alineaciones confirmadas, de ambos conjuntos.

Alianza Lima afronta una prueba decisiva en la altura de Andahuaylas al visitar a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con la obligación de sumar de a tres en los 2,926 metros sobre el nivel del mar, el cuadro blanquiazul presenta novedades obligadas en su oncena titular para mantenerse en la pelea por el campeonato.

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Formaciones confirmadas del Alianza Lima vs. Chankas

Alianza Lima (4-4-2)

El conjunto victoriano ajusta la zona defensiva y la primera línea de volante para contrarrestar los efectos de la altitud.

Arquero: Alejandro Duarte.

Defensores: D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Jussepi García.

Mediocampistas: Esteban Pavez, Nicolás Díaz, Fernando Gaibor.

Delanteros: Federico Girotti, Eryc Castillo y Gaspar Gentile.

Alianza Lima vs. Chankas desde Andahuaylas en vivo para la Liga 1. (Foto: X).

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Los Chankas (4-4-2)

El estratega Juan Carlos Bazalar apuesta por su bloque principal en condición de local, buscando hacerse fuerte con la velocidad por las bandas y el juego aéreo.

Arquero: Hairo Camacho

Defensores: Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, David González

Mediocampistas: Marlon Torres, Christian Velarde, Brayan Guevara, Accel Campos

Delanteros: Oshiro Takeuchi, Jarlín Quintero

Cambios y bajas destacadas para hoy día

Alianza Lima

Renzo Garcés: El zaguero central queda al margen del compromiso por una contusión nasal sufrida en el último entrenamiento.

Paolo Guerrero: El experimentado atacante no integró la delegación a Andahuaylas por precaución médica y carga física.

Pablo Guede (DT): Deberá presenciar el duelo desde la tribuna al cumplir su fecha de suspensión; la dirección técnica en cancha queda a cargo de su asistente.

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Otras ausencias: Cristian Neira, Josué Estrada y Piero Cari quedaron fuera de la lista final de convocados.

Los Chankas

El plantel de Andahuaylas llega sin sancionados ni lesionados de consideración, contando con plantilla completa para mantener la intensidad los 90 minutos.

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Horarios y canal de transmisión EN VIVO

El encuentro en el Estadio Los Chankas se puede seguir mediante la señal de L1 MAX en los principales operadores de televisión de paga del país, así como en las plataformas de streaming L1 Play y Fanatiz.

Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.

Argentina, Chile y Uruguay: 3:00 p. m.

México: 12:00 m.

Ficha del encuentro: Chankas vs. Alianza Lima

Aspecto Detalle Competencia Liga 1 Te Apuesto 2026 – Clausura (Fecha 16) Escenario Estadio Los Chankas (Andahuaylas) Árbitro Wilson Requejo Capacidad 10,000 espectadores Antecedente reciente Alianza Lima 3-0 Los Chankas

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DATOS CLAVE