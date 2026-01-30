Revelan la posible condena que sufrirían Zambrano, Trauco y Peña si son hallados culpables por abuso sexual

El caso que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa generando impacto tanto en el ámbito deportivo como judicial. Los tres futbolistas fueron denunciados por una joven argentina de 22 años por presunto abuso sexual, un hecho que, de acuerdo a la denuncia, habría ocurrido semanas atrás cuando Alianza Lima se encontraba en Uruguay disputando la Serie Río de la Plata.

Tras hacerse pública la acusación, el club ‘blanquiazul’ tomó la decisión de separar a los jugadores del primer equipo mientras se esclarece su situación legal. En medio de este panorama, se conocieron detalles clave sobre la posible pena que enfrentarían los involucrados en caso de ser hallados culpables por la justicia uruguaya.

¿Cuál sería la pena máxima según el Código Penal uruguayo?

El abogado de la denunciante brindó declaraciones al medio ‘Exitosa Noticias’, en las que explicó el marco legal que rige este tipo de delitos en Uruguay. Según indicó, el Código Penal del país contempla una pena considerable para los casos de abuso sexual.

“Acá el código uruguayo habla de un máximo de 12 años para un hecho”, señaló el letrado, dejando en claro que se trata de la sanción más alta prevista por la legislación uruguaya para este tipo de delitos. No obstante, precisó que esta condena no se aplica de manera automática ni uniforme para todos los involucrados.

La condena dependerá del grado de participación de cada jugador

El letrado también explicó que la eventual sanción para Zambrano, Trauco y Peña dependerá exclusivamente del análisis que realice la justicia uruguaya sobre el rol que habría tenido cada uno en los hechos denunciados.

“Lo que nosotros llamamos calificación legal y la gente común conoce como carátula del expediente va a variar de acuerdo a la intervención que cada uno haya tenido y eso va a ser resorte exclusivo de la justicia uruguaya”, explicó.

Esto significa que las penas podrían ser distintas para cada futbolista, siempre y cuando se determine algún tipo de responsabilidad penal. La investigación aún se encuentra en curso y serán las autoridades judiciales de Uruguay las encargadas de definir tanto la tipificación del delito como una eventual condena.

Alianza Lima y un caso que sigue en investigación

Desde Alianza Lima no se han pronunciado sobre el fondo de la acusación, pero sí tomaron medidas preventivas al apartar a los jugadores del plantel principal. Mientras tanto, el proceso legal continúa su curso y el futuro deportivo de los tres seleccionados peruanos permanece en suspenso.

DATOS CLAVES

El Código Penal de Uruguay contempla una pena máxima de 12 años por abuso sexual.

La sanción dependerá del grado de intervención de Carlos Zambrano, Trauco y Peña en el hecho.