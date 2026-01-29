Hernán Barcos opinó sobre las denuncias contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Espero…”

El referente histórico de Alianza Lima, Hernán Barcos, rompió el silencio sobre la delicada situación legal que enfrentan Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En una entrevista para L1 MAX, el “Pirata” expresó su postura frente a las denuncias de presunto abuso sexual que sacuden el entorno del fútbol peruano.

Hernán Barcos sobre la polémica en Alianza Lima

Barcos fue claro al señalar que su prioridad es salvaguardar la integridad de la institución blanquiazul ante el ruido mediático. “Lo último que quiero es perjudicar a Alianza y hoy el club está en otra situación”, afirmó el delantero, desmarcando al equipo de los problemas personales de los jugadores implicados.

Sobre el futuro de los denunciados, el atacante argentino manifestó un deseo de resolución, aunque evitó profundizar en detalles por respeto a la sensibilidad del caso. “Espero que le vaya bien, que trate de salir de esta situación; por respeto al hincha de Alianza prefiero cortarlo ahí”, sentenció con firmeza.

El ídolo íntimo también envió un mensaje directo a la fanaticada, pidiendo que el apoyo al club se mantenga firme a pesar de los escándalos externos. Instó a los seguidores a seguir confiando en Alianza Lima, recordando que el sentimiento por los colores trasciende las acciones individuales de cualquier futbolista.

Hernán Barcos jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

Durante la nota, Barcos aprovechó para reafirmar su compromiso ético y la conducta que ha mantenido desde su llegada al balompié nacional. “Yo fui un profesional los cinco años que estuve en el club, nunca tuve una falta de nada y estoy muy tranquilo con lo que hice”, destacó el goleador.

Por esa misma razón, el “Pirata” subrayó que el respeto que recibe del hincha es fruto de su transparencia y dedicación diaria en Matute. Para el delantero, estar en paz con sus acciones en Alianza Lima es lo que le permite hablar con autoridad moral en momentos de crisis institucional.

¿Cuál es el problema con los jugadores de Alianza Lima?

La controversia surge a raíz de una denuncia que apunta a un presunto abuso sexual en una reunión privada. Los jugadores involucrados son Carlos Zambrano, actual figura defensiva de Alianza Lima, y los seleccionados nacionales, Sergio Peña y Miguel Trauco. Este supuesto incidente ha provocado una fuerte reacción negativa en las redes sociales.

¿Cuál es la historia de Hernán Barcos en Alianza Lima?

A sus 41 años, Hernán Barcos no solo es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima, sino que también se ha erigido como la principal voz del vestuario para abordar asuntos extradeportivos. Ante una controversia, la hinchada se encuentra dividida: mientras unos claman por la salida inmediata de los implicados, otros abogan por esperar una resolución judicial. En este contexto, la intervención de Barcos es crucial para encauzar el descontento de la afición hacia el apoyo a la institución.

Hernán Barcos como goleador de Alianza Lima. (Foto: X).

