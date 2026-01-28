Alianza Lima se alista para su debut oficial en la temporada 2026 de la Liga 1, y lo hará en una plaza siempre complicada: la altura de Huancayo, donde enfrentará a Sport Huancayo este viernes 30 de enero en el estadio IPD. Sin embargo, el cuadro blanquiazul llega con una ventaja importante que podría influir directamente en el desarrollo del partido.

El equipo íntimo no solo tendrá que adaptarse a los más de 3,200 metros sobre el nivel del mar, sino que además se encontrará con un rival golpeado desde el banco de suplentes. Y es que Roberto Mosquera, entrenador de Sport Huancayo, no podrá dirigir este encuentro debido a una sanción disciplinaria pendiente de la temporada anterior.

El experimentado técnico peruano fue expulsado en la última fecha del campeonato 2025, por lo que arrastra esa suspensión para el inicio del nuevo torneo. En consecuencia, Mosquera deberá ver el partido desde las tribunas y no podrá estar en la zona técnica dando indicaciones a su equipo en el estreno oficial del Rojo Matador.

Esta ausencia no es menor, ya que Mosquera es un entrenador con amplia trayectoria en el fútbol peruano y un especialista en trabajar contextos de altura. Su liderazgo, lectura táctica y capacidad para realizar ajustes en pleno partido son considerados factores clave, especialmente en un duelo ante un club grande como Alianza Lima.

Roberto Mosquera es el técnico de Sport Huancayo. (Foto: Sport Huancayo)

Alianza Lima tendrá ventaja ante Sport Huancayo

Alianza Lima tendrá ventaja pues su rival no tendrá a su técnico, esta situación representa una ventaja estratégica, ya que se medirá ante un Sport Huancayo que no tendrá a su principal conductor futbolístico en el banco.

Así, Alianza Lima buscará aprovechar este escenario para arrancar la Liga 1 2026 con el pie derecho, sumando puntos fuera de casa y en una de las plazas más duras del torneo, mientras Sport Huancayo deberá enfrentar el reto de iniciar su temporada sin su principal referente en el banquillo.

Alianza entrenando para su partido ante Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la Liga 1?

Alianza Lima y Sport Huancayo juegan este viernes 30 de enero desde las 12:00 PM en el estadio IPD Huancayo. El partido es válido por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

¿En qué canal se podrá ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX, Movistar Deportes y la transmisión online a través de L1 MAX para celular y también en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Alianza Lima debuta en la Liga 1 2026 contra Sport Huancayo este 30 de enero.

El técnico Roberto Mosquera cumplirá una sanción y no dirigirá desde el banquillo local.

El partido se disputará en el estadio IPD de Huancayo a 3,200 metros de altura.

