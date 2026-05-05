Las repercusiones por el primer gol de Federico Girotti con Alianza Lima siguen creciendo y ahora llegó una reacción desde Talleres de Córdoba, club donde el delantero dejó una importante huella.

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El presidente de Talleres, Andrés Fassi, habló con TV Perú y dejó un mensaje contundente sobre el atacante argentino tras romper su sequía goleadora en Matute.

“Qué bueno por Federico Girotti, vendrán muchos más goles. Es un gran jugador, gran profesional. La adaptación es importante. Le dará muchas alegrías a Alianza Lima”, comentó el dirigente argentino.

El tanto del delantero llegó en el duelo ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y significó su primer gol oficial con camiseta blanquiazul.

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Federico Girotti festejando su primer gol con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Presidente de Talleres reacciona al primer gol de Federico Girotti en Alianza Lima

La jugada ocurrió al minuto 75 en Matute, cuando Luis Advíncula envió un centro preciso que Federico Girotti controló dentro del área, giró rápidamente y sacó un remate imposible para el arquero Carlos Grados.

Ese tanto significó el 2-0 parcial para Alianza Lima, aunque el partido terminó 2-1 en Matute. Aun así, el gol podría marcar un punto de quiebre para Federico Girotti en su etapa con el club íntimo.

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El primer gol de Federico Girotti con Alianza Lima llegó en el partido ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Federico Girotti?

Federico Girotti vale 1,50 millones de euros a sus actuales 26 años, según el informe oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización llegó en el 2021, cuando alcanzó 4 millones de euros a los 22 años y defendiendo a River Plate.

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras firmar contrato en enero del 2026, luego que se realiza la transferencia desde Talleres de Córdoba.

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Datos claves

Federico Girotti anotó su primer gol con Alianza Lima ante CD Moquegua en Matute.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, elogió el profesionalismo del delantero tras su anotación.

El gol ocurrió al minuto 75 tras una asistencia del defensa Luis Advíncula.