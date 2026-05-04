El fuerte reclamo de Alianza Lima en contra de la CONAR por los malos arbitrajes: “Adoptar las medidas”

Alianza Lima considera que viene siendo perjudicado por los arbitrajes, los cuales no están ayudando a la hora de sus partidos. Esto ha hecho que presente un reclamo a la CONAR para que se pueda revisar las actuaciones de los jueces, que no están teniendo buenas decisiones cuando tienen que impar justicia en los diferentes juegos.

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El periodista Kevin Pacheco dio a conocer más sobre el documento que presentó el cuadro de La Victoria por los malos cobros de los árbitros. Aparte de ello, terminaron dando a conocer 4 jugadas en las cuales consideran que se actuó mal y que tuvieron repercusión en el resultado.

“Por medio de la presente, el Club Alianza Lima se dirige a la Comisión de Arbitraje a fin de dejar constancia de diversas situaciones relacionadas con decisiones arbitrales que han afectado directamente a nuestro club, lo que compromete el correcto desarrollo del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1”, comienza el comunicado que presentaron.

Con respecto a los partidos en los cuales consideran que se tomaron malas decisiones, dan a conocer puntualmente los errores que se cometieron.

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Penal no cobrado a favor de Alianza Lima contra Eryc Castillo en el duelo ante CD Moquegua (02/05/2026). Árbitro: Bruno Pérez .

. Gol legítimo anulado a Paolo Guerrero desde media cancha en el partido Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (13/03/2026). Árbitro: Daniel Ureta .

. Gol legítimo anulado a Jairo Vélez en el choque Alianza Lima vs. Atlético Grau (26/04/2026). Árbitro: Kevin Ortega .

. Penal mal sancionado en contra de Luis Advíncula en el encuentro Alianza Lima vs. Melgar (09/03/2026). Árbitro: Joel Alarcón.

Alianza Lima envió reclamo a la CONAR (Foto: X Kevin Pacheco).

¿Qué medidas pidió Alianza Lima a la CONAR?

Por otro lado, el club de La Victoria solicitó que se puedan tomar las medidas pertinentes en contra de los árbitros. Esto con la intensión que se pueda dar un castigo a los jueces por sus malas decisiones a la hora de los juegos.

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“En ese sentido, solicitamos e instamos a vuestra Comisión a ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE ESTIME PERTINENTES, en atención a que las decisiones cuestionadas han tenido incidencia directa en el desarrollo de los encuentros, y que además condicionar el juego de parte de nuestra representada y de todo el campeonato en general”, se puede leer en el comunicado.

“Por ello, consideramos necesaria la adopción de acciones concretas que contribuyan a resguardar la equidad, la deportividad y la correcta aplicación de los criterios arbitrales en el torneo, lo cual va en línea que las designaciones de ternas arbitrales deben realizarse considerando lo expuesto en esta misiva, bajo responsabilidad de vuestra Comisión”, sentenciaron.

Alianza Lima envió documento a la CONAR expresando incomodidad por cuatro situaciones arbitrales en lo que va del Apertura. En el reclamo, indica que hechos son “decisiones consecutivas de relevancia”. Pide que lo expuesto se considere en las futuras programaciones arbitrales. pic.twitter.com/buShHRFTxJ — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) May 4, 2026

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