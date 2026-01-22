Último minuto sobre la Noche Blanquiazul: Alianza Lima tomó radical decisión con Inter Miami

Cambio de último momento en la Noche Blanquiazul 2026. La organización del evento, Sound Music, confirmó que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami ya no se jugará a las 8:00 PM como estaba previsto, sino que fue reprogramado para las 5:00 PM de este sábado 24 de enero.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó “por criterios técnicos de seguridad y logística, establecidos en coordinación con las autoridades competentes”, priorizando el orden y el control de accesos en el estadio Alejandro Villanueva, que tendrá un lleno total.

La empresa organizadora fue clara en señalar que “este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes”, descartando cualquier otro tipo de problema o contratiempo.

Además, Sound Music remarcó que el evento se mantiene íntegramente con todo lo anunciado: show musical, presentación del plantel, figuras internacionales y el histórico duelo ante el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Messi entrenando para el Alianza vs. Inter Miami. (Foto: Inter Miami)

Cambios en la Noche Blanquiazul

El único cambio será el horario del partido, que ahora se disputará con luz natural, lo que también facilitará la logística de salida y el tránsito en los alrededores de Matute tras el evento.

Así, la Noche Blanquiazul entra en su recta final con una modificación clave, pero con la misma expectativa: vivir una jornada histórica para Alianza Lima y el fútbol peruano.

Comunicado oficial de último minuto de la Noche Blanquiazul. (Foto: Sound Music)

¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 5:00 PM en el estadio de Matute.

Datos claves

5:00 PM es el nuevo horario del Alianza Lima vs Inter Miami este 24 de enero.

Sound Music adelantó el partido en Matute por criterios técnicos de seguridad y logística.

El evento mantiene la presencia confirmada de Lionel Messi para la Noche Blanquiazul 2026.

