Último minuto sobre la Noche Blanquiazul: Alianza Lima tomó radical decisión con Inter Miami

Cambio de último momento en la Noche Blanquiazul 2026. La organización del evento, Sound Music, confirmó que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami ya no se jugará a las 8:00 PM como estaba previsto, sino que fue reprogramado para las 5:00 PM de este sábado 24 de enero.
Según el comunicado oficial, la decisión se tomó “por criterios técnicos de seguridad y logística, establecidos en coordinación con las autoridades competentes”, priorizando el orden y el control de accesos en el estadio Alejandro Villanueva, que tendrá un lleno total.
La empresa organizadora fue clara en señalar que “este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes”, descartando cualquier otro tipo de problema o contratiempo.
Además, Sound Music remarcó que el evento se mantiene íntegramente con todo lo anunciado: show musical, presentación del plantel, figuras internacionales y el histórico duelo ante el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.
Cambios en la Noche Blanquiazul
El único cambio será el horario del partido, que ahora se disputará con luz natural, lo que también facilitará la logística de salida y el tránsito en los alrededores de Matute tras el evento.
Así, la Noche Blanquiazul entra en su recta final con una modificación clave, pero con la misma expectativa: vivir una jornada histórica para Alianza Lima y el fútbol peruano.
¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?
El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.
¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs. Inter Miami?
Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 5:00 PM en el estadio de Matute.
