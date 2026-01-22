Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Último minuto sobre la Noche Blanquiazul: Alianza Lima tomó radical decisión con Inter Miami

La organización de la Noche Blanquiazul emitió un comunicado oficial de último minuto sobre el Alianza Lima vs. Inter Miami.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul.
© Producción Bolavip.Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul.

Cambio de último momento en la Noche Blanquiazul 2026. La organización del evento, Sound Music, confirmó que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami ya no se jugará a las 8:00 PM como estaba previsto, sino que fue reprogramado para las 5:00 PM de este sábado 24 de enero.

Publicidad

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó “por criterios técnicos de seguridad y logística, establecidos en coordinación con las autoridades competentes”, priorizando el orden y el control de accesos en el estadio Alejandro Villanueva, que tendrá un lleno total.

La empresa organizadora fue clara en señalar que “este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes”, descartando cualquier otro tipo de problema o contratiempo.

Además, Sound Music remarcó que el evento se mantiene íntegramente con todo lo anunciado: show musical, presentación del plantel, figuras internacionales y el histórico duelo ante el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Publicidad
Imagen
Messi entrenando para el Alianza vs. Inter Miami. (Foto: Inter Miami)

Cambios en la Noche Blanquiazul

El único cambio será el horario del partido, que ahora se disputará con luz natural, lo que también facilitará la logística de salida y el tránsito en los alrededores de Matute tras el evento.

Alianza Lima en alerta: Sergio Peña rompió su silencio tras la denuncia por agresión sexual

ver también

Alianza Lima en alerta: Sergio Peña rompió su silencio tras la denuncia por agresión sexual

Así, la Noche Blanquiazul entra en su recta final con una modificación clave, pero con la misma expectativa: vivir una jornada histórica para Alianza Lima y el fútbol peruano.

Publicidad
Imagen
Comunicado oficial de último minuto de la Noche Blanquiazul. (Foto: Sound Music)

¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 5:00 PM en el estadio de Matute.

Publicidad

Datos claves

  • 5:00 PM es el nuevo horario del Alianza Lima vs Inter Miami este 24 de enero.
  • Sound Music adelantó el partido en Matute por criterios técnicos de seguridad y logística.
  • El evento mantiene la presencia confirmada de Lionel Messi para la Noche Blanquiazul 2026.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Tras las denuncias a Zambrano, Trauco y Peña: ¿Es posible la cancelación del Alianza vs. Inter Miami?
Alianza Lima

Tras las denuncias a Zambrano, Trauco y Peña: ¿Es posible la cancelación del Alianza vs. Inter Miami?

¿Alianza Lima e Inter Miami se pueden enfrentar por Copa Libertadores?
Alianza Lima

¿Alianza Lima e Inter Miami se pueden enfrentar por Copa Libertadores?

La baja de último minuto que tendrá Alianza ante Inter
Alianza Lima

La baja de último minuto que tendrá Alianza ante Inter

Navarro confirmó lo peor para Zambrano, Peña y Trauco
Alianza Lima

Navarro confirmó lo peor para Zambrano, Peña y Trauco

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo