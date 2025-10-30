Si bien debe disputar la parte final del Torneo Clausura 2025 y su clasificación a la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima ya piensa en el próximo año. En este sentido, tal como informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max (L1 MAX), se perfila la Noche Blanquiazul con la participación del Inter Miami de Lionel Messi.
Entre Alianza Lima e Inter Miami hay negociaciones avanzadas para que se enfrenten en el partido de presentación del conjunto ‘íntimo’ en 2026. Si bien no hay fecha definida, será a comienzo de año, tal como ocurrió en este 2025 con Universitario de Deportes.
A su vez, según informó Rodríguez, por temas de capacidad, se perfila el Estadio Nacional de Lima para ser el escenario para este nuevo duelo que tendría Lionel Messi en territorio peruano. En esta ocasión, se enfrentaría al equipo de Néstor Gorosito, de buena campaña internacional en este 2025.
Evidentemente, el éxito que tuvo la ‘U’ con su encuentro en enero de este año hace pensar que los ‘Blanquiazules’ también pueden tener su partido ante las ‘Garzas’ de Miami. A Lionel Messi, se le suman otras figuras en el conjunto rosa como Rodrigo de Paul, Luis Suárez y tantos otros. Aunque, no estarán Sergio Busquets ni Jordi Alba, quienes se retiran al finalizar esta temporada.
*En los períodos 1998-2000, 2003-2007 y en 2011 no hubo Noche Blanquiazul, sólo presentación del equipo. Y en 2021, no se jugó por la pandemia de COVID-19.