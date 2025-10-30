Si bien debe disputar la parte final del Torneo Clausura 2025 y su clasificación a la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima ya piensa en el próximo año. En este sentido, tal como informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max (L1 MAX), se perfila la Noche Blanquiazul con la participación del Inter Miami de Lionel Messi.

Entre Alianza Lima e Inter Miami hay negociaciones avanzadas para que se enfrenten en el partido de presentación del conjunto ‘íntimo’ en 2026. Si bien no hay fecha definida, será a comienzo de año, tal como ocurrió en este 2025 con Universitario de Deportes.

A su vez, según informó Rodríguez, por temas de capacidad, se perfila el Estadio Nacional de Lima para ser el escenario para este nuevo duelo que tendría Lionel Messi en territorio peruano. En esta ocasión, se enfrentaría al equipo de Néstor Gorosito, de buena campaña internacional en este 2025.

Evidentemente, el éxito que tuvo la ‘U’ con su encuentro en enero de este año hace pensar que los ‘Blanquiazules’ también pueden tener su partido ante las ‘Garzas’ de Miami. A Lionel Messi, se le suman otras figuras en el conjunto rosa como Rodrigo de Paul, Luis Suárez y tantos otros. Aunque, no estarán Sergio Busquets ni Jordi Alba, quienes se retiran al finalizar esta temporada.

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima en fútbol masculino

Año Equipo rival Goles Resultado 1995 Green Cross (Ecuador) Frank Ruiz 1-0​ 1996 Liverpool (Uruguay) Marco Valencia 1-0​ 1997 Emelec (Ecuador) César Rosales, Marcelo Bujica, Paulo Hinostroza 3-3 2001 LDU Quito (Ecuador) Henry Quinteros, Juan Carlos Bazalar 2-3 2002 Universidad

Católica (Chile) Wilmer Aguirre 1-0​ 2008 Emelec (Ecuador) – 0-1 2009 Once Caldas (Colombia) – 0-1 2010 El Nacional (Ecuador) José Carlos Fernández, Henry Quinteros, Joel Sánchez 3-4​ 2012 Cerro (Uruguay) Jonathan Charquero 1-1​ 2013 Universitario de Sucre (Bolivia) Rodrigo Cuba, Gino Guerrero (x2), Jhonny Vidales, Yordy Reyna, Henry Quinteros 6-1​ 2014 Rentistas (Uruguay) Mauro Guevgeozián, Luis Trujillo 2-1​ 2015 Fénix (Uruguay) Christian Cueva 1-0 2016 Emelec (Ecuador) Walter Ibáñez (x2), Reimond Manco 3-2 2017 Palestino (Chile) – 0-2 2018 Audax Italiano (Chile) – 0-2 2019 Barcelona SC (Ecuador) Mauricio Affonso (x3) 3-0 2020 Millonarios (Colombia) Jean Deza 1-2 2022 Independiente

Medellín (Colombia) Oswaldo Valenzuela 1-0 2023 Júnior de Barranquilla (Colombia) Pablo Lavandeira, Gabriel Costa 2-1 2024 Once Caldas (Colombia) Hernán Barcos (x2) 2-0 2024 Universidad Católica (Chile) 0-0 2025 Emelec (Ecuador) Ricardo Lagos, Eryc Castillo 2-0

*En los períodos 1998-2000, 2003-2007 y en 2011 no hubo Noche Blanquiazul, sólo presentación del equipo. Y en 2021, no se jugó por la pandemia de COVID-19.

