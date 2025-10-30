Es tendencia:
Alianza Lima

¿Messi en la Noche Blanquiazul? Alianza Lima vs. Inter Miami, en negociaciones avanzadas para duelo en 2026

Alianza Lima tendría un partido de presentación muy especial en 2026. Inter Miami volvería a Perú para jugar tal como hizo con Universitario en 2025.

Por Hugo Avalos

Hernán Barcos y Lionel Messi, figuras de Alianza Lima e Inter Miami.
Si bien debe disputar la parte final del Torneo Clausura 2025 y su clasificación a la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima ya piensa en el próximo año. En este sentido, tal como informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max (L1 MAX), se perfila la Noche Blanquiazul con la participación del Inter Miami de Lionel Messi.

Entre Alianza Lima e Inter Miami hay negociaciones avanzadas para que se enfrenten en el partido de presentación del conjunto ‘íntimo’ en 2026. Si bien no hay fecha definida, será a comienzo de año, tal como ocurrió en este 2025 con Universitario de Deportes.

A su vez, según informó Rodríguez, por temas de capacidad, se perfila el Estadio Nacional de Lima para ser el escenario para este nuevo duelo que tendría Lionel Messi en territorio peruano. En esta ocasión, se enfrentaría al equipo de Néstor Gorosito, de buena campaña internacional en este 2025.

Evidentemente, el éxito que tuvo la ‘U’ con su encuentro en enero de este año hace pensar que los ‘Blanquiazules’ también pueden tener su partido ante las ‘Garzas’ de Miami. A Lionel Messi, se le suman otras figuras en el conjunto rosa como Rodrigo de Paul, Luis Suárez y tantos otros. Aunque, no estarán Sergio Busquets ni Jordi Alba, quienes se retiran al finalizar esta temporada.

César Cueto presentó a los futbolistas que le gustaría ver jugar en Alianza Lima el 2026

César Cueto presentó a los futbolistas que le gustaría ver jugar en Alianza Lima el 2026

Todos los partidos de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima en fútbol masculino

AñoEquipo rivalGolesResultado
1995Green Cross (Ecuador)Frank Ruiz1-0​
1996Liverpool (Uruguay)Marco Valencia1-0​
1997Emelec (Ecuador)César Rosales, Marcelo Bujica, Paulo Hinostroza3-3
2001LDU Quito (Ecuador)Henry Quinteros, Juan Carlos Bazalar2-3
2002Universidad
Católica (Chile)		Wilmer Aguirre1-0​
2008Emelec (Ecuador)0-1
2009Once Caldas (Colombia)0-1
2010El Nacional (Ecuador)José Carlos Fernández, Henry Quinteros, Joel Sánchez3-4​
2012Cerro (Uruguay)Jonathan Charquero1-1​
2013Universitario de Sucre (Bolivia)Rodrigo Cuba, Gino Guerrero (x2), Jhonny Vidales, Yordy Reyna, Henry Quinteros6-1​
2014Rentistas (Uruguay)Mauro Guevgeozián, Luis Trujillo2-1​
2015Fénix (Uruguay)Christian Cueva1-0
2016Emelec (Ecuador)Walter Ibáñez (x2), Reimond Manco3-2
2017Palestino (Chile)0-2
2018Audax Italiano (Chile)0-2
2019Barcelona SC (Ecuador)Mauricio Affonso (x3)3-0
2020Millonarios (Colombia)Jean Deza1-2
2022Independiente
Medellín (Colombia)		Oswaldo Valenzuela1-0
2023Júnior de Barranquilla (Colombia)Pablo Lavandeira, Gabriel Costa2-1
2024Once Caldas (Colombia)Hernán Barcos (x2)2-0
2024Universidad Católica (Chile)0-0
2025Emelec (Ecuador)Ricardo Lagos, Eryc Castillo2-0

*En los períodos 1998-2000, 2003-2007 y en 2011 no hubo Noche Blanquiazul, sólo presentación del equipo. Y en 2021, no se jugó por la pandemia de COVID-19.

