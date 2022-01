Paolo Guerrero aún no está listo para regresar a un terreno de juego con la Selección Peruana, ni su probable pase a Alianza Lima, pero el delantero viene trabajando de manera ardua en la Videna para así poder estar al 100% de cara a lo que se le pueda venir en el futuro. El atacante también está a la espera de ofertas para así poder firmar por un equipo, ya que se desvinculó del Inter de Porto Alegre.

+ No es tan exorbitante: Revelaron cuánto gana Jefferson Farfán en Alianza Lima

+ Una sorpresa, una ausencia y una insistencia: la lista de 30 jugadores que dio Gareca

+ Perú en la Fecha FIFA: ¿cuánto paga frente a Colombia y Ecuador?

El delantero peruano publicó en su cuenta de Instagram los trabajos que viene realizando en la Videna, bajo la atenta supervisión del comando técnico de la Selección Peruana, que en todo momento le han brindado su apoyo al ‘Depredador’. “Work, work, work” es lo que se puede ver en la foto publicada en las historias del futbolista. Cabe resaltar que se ha hablado sobre la llegada del atacante a Alianza Lima, algo que él aclaró.

En otra imagen también se puede ver a Paolo Guerrero realizando trabajos físicos y pone “Enfocado positive energie”. Sin duda alguna, el delantero se encuentra mentalizado en lo que será su regreso y trabaja de manera pareja para que cuando le toque estar dar su mejor versión y poder regresar a la senda goleadora que nos tiene acostumbrados.

Paolo Guerrero sabe que toda recuperación se va de menos a más. En ese escenario, el delantero dijo: “Quisiera estar jugando y haciendo fútbol aquí (Videna). Es un tema de un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Estoy bien, con calma y voy a paso tranquilo, sin apresurarme. Yo estoy trabajando para estar lo antes posible y definir mi futuro”.

Finalmente, siendo consciente con estar al 100% agregó: “Mientras no pueda jugar... ¿Voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? No. Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar. Primero quiero recuperarme y, de ahí, decidiré... Me preocupa mi recuperación. Si no me recupero, no voy a poder jugar fútbol”.