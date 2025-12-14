Qué pasa si Cusco FC gana, empata o pierde ante Sporting Cristal por la final de Playoffs de Liga 1

Cusco FC se juega una parada importante en el Inca Garcilaso de la Vega este domingo ante Sporting Cristal. Se trata del partido de vuelta de la final de los Playoffs de la Liga 1 de Perú 2025. El duelo de ida, que terminó 1-0 a favor de los ‘Celestes’, obliga al equipo de Miguel Rondelli a salir a ganar.

Se definen los Playoffs de la Liga 1 con el partido de vuelta en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco FC necesita ganar para seguir con chances de ser Perú 2 y meterse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Sporting Cristal apuesta por la ventaja que logró en el Estadio Nacional el pasado miércoles.

¿Qué pasa si Cusco FC le gana a Sporting Cristal?

Si Cusco FC le gana a Sporting Cristal, podrá emparejar o hasta ganar la serie final de los Playoffs de Liga 1. Debido al 1-0 de los ‘Celestes’ en el primer encuentro, si los cusqueños ganan por un gol de ventaja, habrá definición por penales para conocer al ganador y al equipo que será Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Para evitar los penales, el equipo de Miguel Rondelli debe ganar por una diferencia de dos goles o más. Es decir, un 2-0, un 3-1, un 4-2 o un margen más abultado le dará el triunfo en la serie final y el boleto directo a la fase de grupos del certamen continental.

¿Qué pasa si Cusco FC empata ante Sporting Cristal?

Si Cusco FC empata como local ante Sporting Cristal perderá la final de los Playoffs de la Liga 1 y, de esta manera, su rival irá a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esto se debe al 1-0 logrado por el equipo de Paulo Autuori, que le da la ventaja en esta serie aún con el empate en este partido de vuelta.

¿Qué pasa si Cusco FC pierde ante Sporting Cristal?

Si los ‘Dorados’ vuelven a perder ante los ‘Cerveceros’, con mucha más razón perderán la serie final de los Playoffs, deberán conformarse con ser Perú 3 y jugar fase 2 de Copa Libertadores. En tal caso, sería Cristal el equipo que vaya junto a Universitario a la fase de grupos del torneo más importante del continente a nivel clubes.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Cusco FC vs. Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal se juega este domingo 14 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El duelo se puede ver en vivo por el canal L1 MAX y por la plataforma L1 Play.

