Alianza Lima está mentalizado en hallar resultados perfectos en estas últimas jornadas, donde tendrá que enfrentar a equipos como Deportivo Binacional, Ayacucho FC, y ADT Tarma. Solo un triunfo en cada cotejo servirá para verlos con vida hasta el último instante, dependiendo siempre de lo que pueda hacer Sporting Cristal. De eso se encargarán los jugadores, como también el cuerpo técnico actual.

Quien está encargado de esa área, precisamente es el profesor Guillermo Salas, el popular 'Chicho' destacó en una entrevista para 'RPP Noticias' lo que significa este momento en su vida, cuánto está aprendiendo. Además, de jugársela, si le gustaría quedarse en el club el próximo año, de primer entrenador o como un soporte para quien llegue pronto. La entrevista fue dada para 'Fútbol Como Cancha'.

Guillermo Salas respondió la pregunta más esperada por el ambiente del hincha 'blanquiazul', si se puede quedar en 2023, para proseguir el proyecto que está construyendo: "¿Quién no quisiera quedarse en Alianza Lima? Pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pienso en si voy a continuar o no, pienso en el partido a partido y no en el futuro. Vamos viendo lo que venga y cómo terminemos el año".

Pero es claro, a la hora de exponer su idea como profesional, sabe que existe vida fuera del club de siempre, porque las personas quedan, y ante todo están las instituciones con sus ideales puros: "Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza Lima. El fútbol exige más y más. Sería una decisión difícil porque Alianza Lima es mi segundo hogar, pero la carrera también es importante".

Finalmente, para tocar temas de interés sobre la actualidad de Alianza Lima en el programa radial, aprovechando la presencia vía llamada del director técnico, le pidieron al 'Chicho' una definición sobre el grupo humano que hoy lidera: "Todos en el plantel son buenos muchachos y todos quieren jugar. Tener la misma relación con todos los futbolistas es importante porque hace que esto sea más sano".