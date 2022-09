Jefferson Farfán no se rinde y desea encontrar su mejor rendimiento de forma inmediata. El capitán de Alianza Lima no se siente fuera del fútbol profesional, por ese motivo trabaja con miras al partido contra la Academia Deportiva Cantolao. Hay dos informaciones que nos ponen al día con respecto a este tema, y el once titular que estaría colocando el profesor Carlos Bustos esta jornada.

Desde las (3:30 PM - HORA PERUANA) en el 'Estadio de Matute', estará chocando contra 'El Delfín', siendo la oportunidad perfecta para poder lavarse el rostro de la caída ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Vamos a lo principal, lo que le interesa al hincha 'blanquiazul', que desea tener certezas a poco del partido de este fin de semana.

El periodista del 'Diario Líbero', José Varela, cuenta cómo trabajó hace poco el cuadro 'íntimo de la victoria'. Hay novedades desde el armado general según podemos percibir: "Wilmer Aguirre por Aldair Rodríguez sería la única variante que ejecutará Alianza Lima para su próximo partido ante Cantolao. El posible equipo: Campos; Peruzzi, Ramos, Vílchez, Lagos; Ballón, Concha, Lavandeira, Benavente; Aguirre y Barcos. El 10 solo hizo gimnasio. Día a día".

Para contrastar lo mencionado, utilizamos también los datos de Gerson Cuba, de Radio Ovación, quien tocó el tema de 'La Foquita', como un puntillazo final: "Jueves de práctica en Matute. Este es el posible equipo de Alianza Lima para el sábado. Campos, Peruzzi, Ramos, Vílchez, Lagos, Ballón, Concha, Lavandeira, Benavente, Aldair R y Barcos. Por momentos hubo rotación en el arco. JF (Jefferson Farfán) tuvo minutos y podría salir en lista".

Esta última semana ha sido dura para el ex PSV Eindhoven por los diversos comentarios en su contra. Desde sus seguidores más fervientes, excompañeros del deporte rey, y hasta profesionales de la salud. Todos han coincidido, casi, en que debe tomar un descanso para evitar problemas crónicos para más adelante en su vida normal. Al final, la decisión terminará siendo del propio jugador.