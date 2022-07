Una vez que se concretó su llegada a la casa que lo vio nacer, la alegría fue máxima. Alianza Lima contrató a un jugador que ama al club de verdad, como Paolo Hurtado. Ese hecho emocionó al hincha que desea ver bien a su club, generando elogios y agradecimiento a la actual gestión deportiva.

'El Caballito' en su primera entrevista para Alianza Play, contó detalles de su fichaje. Ahí develó primero cómo se dio esta negociación, la cual estaba pendiente desde hace mucho, pero por cosas del destino no se pudieron concretar. Sin embargo, hoy por hoy, están nuevamente uniendo caminos, para obtener un destino exitoso.

Paolo Hurtado arrancó de la siguiente manera: "Este día lo estaba esperando por mucho tiempo porque volver a casa siempre da felicidad. De hecho, que hay nervios y ansias en el primer día de entrenamientos, eso es normal, a pesar de conocer al club y que estuve mucho tiempo, pero ahora es una nueva etapa y hay que ir y disfrutarla al máximo".

Explicando con una tonalidad de broma, lo que significa estar en el club de sus amores: "Yo soy extremo por derecha, carrilero por ese sector, pero estoy dispuesto a jugar donde el técnico lo disponga. Por Alianza juego hasta de arquero (risas)". Una muestra de amor prácticamente.

También, develó que es una sensación nueva este regreso a 'Matute': "Yo salí muy chico de Alianza, cuando tenía 21 años y ahora vuelo con 31. Definitivamente, van a encontrar a un Paolo Hurtado diferente, con más experiencia y siempre dejando todo en la cancha. Que eso no le quede ninguna duda al hincha que voy a tratar de dar lo mejor de mí para que todas las cosas salgan bien en este año".

Destacando sus primeros momentos en el barrio de 'La Victoria', después de pasear su fútbol en el extranjero: "Cuando uno llega a un club, siempre pregunta qué números están disponibles y ni bien me dijeron el '19', lo acepté, porque es el día que nació mi hijo mayor. Por eso en esta nueva etapa en Alianza llevaré el número 19 en la camiseta".

Finalmente, y para cerrar de la manera más perfecta, le dejó un mensaje a todo el pueblo 'blanquiazul': "Estoy contento de volver a ver a mucha gente que aún trabaja en el club y que me han visto crecer. Soy hincha de Alianza y no solo quiero que me vaya siempre bien a mí, sino también a todos mis compañeros para lograr a fin de año el ansiado bicampeonato. Los chicos se han portado 10 puntos y eso es importante, sobre todo, para la adaptación. Es un placer venir siempre venir al más grande".