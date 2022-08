Después de muchísimo tiempo (toda la temporada 2022), el delantero peruano y capitán de Alianza Lima, Jefferson Farfán, encontrará posiblemente la oportunidad perfecta para regresar a las canchas. 'La Foquita' entrena con sus compañeros, bajo la atenta mirada de Carlos Bustos, y podría entrar en la lista oficial. Solo faltan ajustar algunos detalles, todo hace indicar que será sí.

El delantero nacido y formado en Deportivo Municipal, y referente dentro de la Selección Peruana, se encuentra a la par del grupo de trabajo, que se mentaliza en el partido del domingo en 'Matute'. Cuando se enfrenten en una edición más del clásico del fútbol peruano vs. Universitario de Deportes. Ahí podríamos ver si todo sale bien, al '10 de la calle', por lo menos en la banca de suplentes.

Esa sería la gran novedad de por medio, pero hay alguien, quien no gusta mucho de esta posibilidad bastante clara. Porque siente que no es justo para los demás compañeros, quienes se están esforzando a lo largo del campeonato, para tener a Alianza Lima donde está ahora. Por eso, le dejó una crítica, bastante fuerte, mostrando su disconformidad por los rumores que han aparecido en las últimas horas.

El Youtuber conocido como 'Chileno.pe', en su cuenta de Tiktok, dejó su posición con respecto a este hecho próximo a consumarse. Atento a su sentido del humor, ya que habló de manera irónica: "Debo reconocer que me equivoqué con Farfán. Dije que era un exjugador de fútbol y que no podía volver a jugar. Y sí, puede volver a jugar, mírenlo, está entrenando. Pero puede volver a jugar por Once Machos, por Alianza, no. Que se deje de estafar, por favor".

Este domingo 4 de septiembre, desde las (3:30 PM - HORA PERUANA), se vivirá una versión más del partido entre los equipos más populares de nuestro país. Alianza Lima es el cuadro que jugará de local en 'Matute', y llega como favorito por su posición dentro de la tabla general. Si ganan se meten de lleno en la pelea por el torneo clausura. Pero desde Universitario de Deportes, desean malograr su fiesta, ante el público que acudirá por millares.