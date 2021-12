Feliz por la renovación con Alianza Lima por toda la temporada 2022, el mediocampista colombiano Arley Rodríguez brindó una extensa entrevista con RPP Deportes. Hablando de lo que viene para el cuadro íntimo en la Copa Libertadores y la Liga 1, el hábil jugador no escatimó en mencionar los objetivos del plantel blanquiazul, comandado por el profesor Carlos Bustos.

“Creo que hay plantel para pelear ambos torneos, la idea es el bicampeonato y la tarea en Libertadores es pasar la fase de grupos”, manifestó Arley Rodríguez a RPP Deportes. En esa línea, el pícaro jugador colombiano también precisó que gracias a Dios se dio su renovación; pero que, también, espera que sea por mucho más tiempo su estadía en Alianza Lima.

“Ojalá no sea solo por el 2022, sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar a diario”, destacó Arley Rodríguez. Continuando con esa línea, reveló que no tuvo la continuidad que hubiera querido, en relación a la temporada 2021 de la Liga, pero dijo que había hablado con el profesor Carlos Bustos sobre ello.

“No tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos quizá tenga mayor chance. El profesor me dijo que me quede tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara”, repasó el polifuncional jugador colombiano Arley Rodríguez en diálogo con RPP Deportes.

Inicio de Alianza Lima en la Liga 1

Empezando la temporada 2022 de la Liga 1 en la última semana de enero, Alianza Lima iniciará el año deportivo enfrentando a Sport Boys del Callao. Jugando de visita, el cuadro íntimo irá por los tres primeros puntos en pro de la revalidación de su título obtenido en el 2021. En la segunda fecha chocará ante Sporting Cristal y por la tercera se medirá ante Carlos Stein.