A horas de visitar a Alianza Lima: los 4 jugadores con los que Paulo Autuori no contará más en Sporting Cristal para el 2026

Sporting Cristal ultima detalles para enfrentar esta noche a Alianza Lima por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Claramente, será el partido más importante de la temporada para los rimenses ya que buscan a como de lugar el cupo de Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026. Ahora, dicha situación no quita que Paulo Autuori ya esté metiendo una mano fuerte en el plantel.

Como bien sabemos, Paulo Autuori siempre se ha caracterizado por ser un entrenador muy enfocado en sus proyectos y que toma decisiones de acuerdo a los análisis que ha podido realizar junto a su comando técnico. Esto mismo ocurrió cuando llegó este año a Sporting Cristal al no contar con varios jugadores y de cara a la siguiente temporada sería de la misma manera.

Hasta el momento, se ha filtrado la información de que cuatro jugadores de la actual plantilla no continuarían más en Sporting Cristal pensando en el año 2026. Nombres como los de Alejandro Duarte, Jhilmar Lora, Nicolás Pasquini y Axel Cabellos no entrarían en las planificaciones del estratega brasileño. A su vez, el futuro de Irven Ávila depende de una situación bastante en particular.

Los detalles sobre la posible purga que se vendría en Sporting Cristal

“Me dijeron que van a haber varias partidas. La de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Jhilmar Lora no va a continuar el próximo año y los números lo dicen también porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autuori. Me dijeron que Nicolás Pasquini no va a continuar y con Axel Cabellos no ejercerían la opción de compra”; reveló Denilson Barrenechea.

Durante unas de las últimas ediciones del programa ‘Estudio Fútbol‘, la información indica que Paulo Autuori ya habría tomado la decisión de ir maniobrando su plantilla, además pensando en posibles refuerzos para la próxima temporada 2026. Eso sí, existe un escenario distinto con lo que respecta al futuro de Irven Ávila, quien también termina contrato en este diciembre.

Desde la directiva de Sporting Cristal tienen pensado una renovación con el ‘Cholito’, aunque todavía no se sabe si finalmente el atacante aceptará. “En el papel no iba a continuar, pero finalmente consideraron de que siga. Tiene una oferta para renovar por una temporada más ya que lo consideran mucho por su trayectoria, pero va a depender de que si acepta la oferta que le hicieron”.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

Por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El duelo está pactado para las 20:00 hora local y se espera un mar de gente en el recinto victoriano, en donde por cierto solo ingresarán hinchas locales debido a una disposición de la organización. Tras estos 90 minutos de juego, por fin se conocerá al rival de Cusco FC en la definición del campeonato.

