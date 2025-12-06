Se dio lo que nadie esperaba cuando faltaban diez minutos para el final del partido. Sporting Cristal dio el golpe ante Alianza Lima y le ganó por penales la serie semifinal de los Playoffs de la Liga 1 Perú. Así, será rival de Cusco FC. Y el gran héroe de esta epopeya ‘celeste’ fue Martín Távara, autor de los tres goles para igualar el partido en los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Blanquiazules’ lo ganaban 3-1 hasta el minuto 81 de juego y parecía todo dado para la celebración y el lugar en la final de los Playoffs ante Cusco FC. Sin embargo, Távara metió no sólo el descuento del 3-2 sino también el empate con un golazo de tiro libre para silenciar el estadio Alejandro Villanueva.

En los penales, el propio Távara metió el suyo al igual que todos sus compañeros para un triunfo 5-4 (falló Sergio Peña en Alianza Lima) totalmente impensado. Así, el mediocampista, que también había metido el gol de penal en la ida, se volvió rápidamente tendencia en las redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Universitario piden por Martín Távara

A raíz del partido histórico que hizo Martín Távara, los hinchas de Universitario enloquecieron. Varios aficionados en redes sociales pidieron por su llegada al club debido a estos tres goles ante su clásico rival. Esto está relacionado con algo que pasó hace algún tiempo.

Es que el periodista Gustavo Peralta reveló hace un tiempo que Martín Távara era uno de los jugadores del gusto de la directiva de Universitario. No hubo ningún tipo de negociación ni oferta formal por el futbolista de Sporting Cristal, pero la información del comunicador sorprendió y quedó en el recuerdo de los hinchas.

ver también Hinchas de Universitario destruyen a Jairo Vélez ante posible llegada a Alianza Lima: “Otro más queriendo sangrar al club”

Por eso, y con este hat-trick de Távara, llegó el pedido de los hinchas de Universitario, sobre todo, en la red social X (Twitter). “Távara no caería mal en el Plantel. Es un buen Jugador“, tiró un usuario con foto de la U en su perfil. Ese fue el pensamiento de varios aficionados.

Publicidad

Publicidad

“Távara no caería mal”, tiró un hincha de la U (X @CarlosU1924).

“Pago capricho por Távara“, fue otro de los comentarios. “Bienvenido Távara a Universitario“, tiró alguien de forma más osada. “Y pensar que algunos no lo quieren ver con la crema“, dijo otro, ya que hay algunos que se quejan de que, precisamente, la mayoría lo pida como fichaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Universitario puede contratar a Martín Távara?

Martín Távara tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, si Universitario realmente quiere su fichaje, va a tener que negociar con la directiva ‘celeste’.

Desde su debut en 2017 en la institución del Rímac, el mediocampista nacido en Sullana lleva un total de 247 partidos con 34 goles y 30 asistencias. Es uno de los jugadores de mayor tiempo en un club en el fútbol peruano (está de forma permanente desde 2019).

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció en penales a Alianza Lima y jugará la final contra Cusco FC .

venció en penales a y jugará la final contra . Martín Távara anotó un hat-trick para el empate y fue figura en los penales .

anotó un para el empate y fue figura en los . Hinchas de Universitario piden fichaje de Távara, con contrato vigente hasta diciembre 2026.

Publicidad