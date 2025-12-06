Giro total para Oliver Sonne, el inesperado plan del Burnley luego de desaparecerlo del equipo

El futuro de Oliver Sonne acaba de dar un giro que nadie esperaba. Desde Inglaterra aseguran que el Burnley ya no desea contar con el lateral peruano-danés y la decisión dentro del club está tomada: será cedido sí o sí en la próxima ventana. La noticia golpea directamente a la Selección Peruana, pues Sonne había sido uno de los jugadores que más expectativa generó en los últimos meses.

La información que llega señala que Burnley considera que Sonne no encaja en los planes deportivos del 2026 y por ello ha comenzado a activar conversaciones con dos clubes de su país: el Silkeborg y el Copenhague, este último uno de los gigantes del fútbol nórdico.

El caso preocupa en Perú porque Sonne llegó como una de las grandes revelaciones, pero en Burnley su proceso se estancó. No logró continuidad, no pudo consolidarse y el club ahora apunta a un préstamo para evitar seguir perdiendo valor en un futbolista que todavía tiene un enorme potencial físico y táctico.

En Dinamarca, el interés es real. Tanto Silkeborg como Copenhague ven en Sonne a un lateral con recorrido, velocidad y margen de crecimiento. Para el jugador, cualquiera de los dos destinos sería una vitrina ideal, especialmente si aspira a recuperar protagonismo internacional.

Oliver Sonne cuando era feliz en Burnley. (Foto: Burnley)

El futuro de Oliver Sonne tras quedar borrado del Burnley

Oliver Sonne no es considerado en Burnley y no tiene actividad en la Premier League desde agosto del 2025. Además, el lateral acumula 12 partidos sin ser convocado de manera consecutiva, por lo que es un hecho que será prestado o vendido.

En la Selección Peruana siguen atentos. Sonne no quiere perder su lugar ni cortar el proceso que ya inició. Pero para mantenerse en la convocatoria de marzo, necesita competir cada fin de semana.

Oliver Sonne jugando con Burnley. (Foto: Burnley)

¿Hasta cuándo Oliver Sonne tiene contrato con Burnley?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029. Llegando al equipo en enero del 2025, su presencia fue constante en la Championship, pero una vez que ascendieron a la Premier League sus minutos bajaron.

¿Cuánto dinero gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 10 mil dólares mensuales.

Datos claves

Oliver Sonne será cedido por el Burnley en la próxima ventana de transferencias.

El Burnley considera que Sonne no encaja en sus planes deportivos para el 2026.

Los clubes Silkeborg y Copenhague de Dinamarca están interesados en el lateral peruano-danés.

