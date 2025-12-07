Final totalmente impensado para Hernán Barcos en Alianza Lima. Es que el ‘Pirata’ disputó su último partido en la derrota por penales ante Sporting Cristal en la semifinal de los Playoffs de Liga 1 luego del empate 3-3 en el Estadio Alejandro Villanueva. Nadie esperaba que éste fuese su último partido en el club y así lo reflejaron los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Desde hace varios días que el nombre de Hernán Barcos ha estado en boca de todos en Perú. Es que la directiva de Alianza Lima decidió no renovarle su contrato, lo que marca su adiós de la institución donde ha hecho historia. Y como el equipo no logró pasar a la final de los Playoffs ante Cusco FC y cayó ante Sporting Cristal, ya no tiene más partidos con la camiseta blanquiazul.

Hubo adiós para Barcos (X @redalianza).

Un final inesperado y amargo para Barcos, ya que no pudo despedirse de la mejor manera de los hinchas. La bronca de los aficionados por la caída y eliminación del equipo, así como también algunos incidentes en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva, mancharon su despedida.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima despidieron a Hernán Barcos en redes sociales

Las redes sociales colapsaron con reacciones y comentarios por el partido que a Alianza Lima se le escapó ante Cristal. Hubo muchos comentarios negativos, hasta con insultos, para ciertas figuras que apuntarían a ser los responsables de que, finalmente, los ‘Íntimos’ sean Perú 4 en la próxima Copa Libertadores. Dichos apuntados son Néstor Gorosito, quien dejaría de ser el entrenador de Alianza Lima, y Sergio Peña, quien erró el penal en la definición.

ver también Hinchas de Alianza Lima apuntaron contra el culpable de que Sporting Cristal le gane por penales

Luego de esto, hubo comentarios y reacciones a la situación de Hernán Barcos. La mayoría de los hinchas blanquiazules no quieren perder al ‘Pirata’, máximo goleador extranjero de la historia del club con 77 goles. “Que injusta es la vida con Hernán Barcos. No merecía irse así y menos con este partido“, fue uno de los comentarios más virales.

Publicidad

Publicidad

Se lamentan porque Barcos no tuvo una despedida acorde (X @RenzoLopezLujan).

“Lo sacan al Pirata pero hay varios que con menos edad que Barcos se arrastran en la cancha“, cuestionó un hincha, enojado por cómo se va el delantero. “Si ya era una locura que Barcos se vaya, peor es que sea así, boicoteado por cobardes y pecho fríos“, tiró otro.

Destacan profesionalismo de Barcos por sobre compañeros (X @danielreateguiw).

Publicidad

Publicidad

Cuestionan que hayan “boicoteado” el adiós a Barcos (X @gustavorevatta).

En líneas generales, hubo mucho lamento por la salida de Hernán Barcos. Mientras que otros cuestionan que no haya pateado primero el penal y lo haya hecho Sergio Peña, a quien se lo atajó Diego Enríquez.

El agradecimiento a Barcos (X @Chorizos133).

Publicidad

Publicidad

Por supuesto, también hubo varias críticas para la dirigencia por la salida del ‘Pirata’. El principal apuntado en este sentido fue el director deportivo Franco Navarro, como ya lo venía siendo desde hace varios días. “Le dieron la llave del club a Franco Navarro que trajo a su hijo (…) Son los primeros responsables de este desastre en la Liga 1 y deberían dejar el club“, opinó un aficionado.

Critican a Franco Navarro por la salida de Barcos (X @danielreateguiw).

Mucha defensa a Hernán Barcos (X @deni0327).

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos no habló tras derrota ante Sporting Cristal

Debido a la dura derrota, nadie de Alianza Lima habló tras los penales ante Sporting Cristal. Fue la primera decisión oficial que se tomó tras el final de partido, lo que significó también que Hernán Barcos no se pudo despedir.

Así, para escuchar al ‘Pirata’ en sus últimas palabras como jugador blanquiazul habrá que esperar por algún gesto del propio delantero o una conferencia de prensa del club para despedirlo como se debe.

Mientras termina su compromiso con Alianza, el atacante de 41 años avanza en las negociaciones para jugar en Sport Boys la próxima temporada. Según algunas fuentes, es muy probable que termine aceptando la propuesta que ya tiene sobre la mesa para jugar en el Callao en 2026.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES