La primera decisión oficial de Alianza Lima tras perder por penales ante Sporting Cristal en los Playoffs de Liga 1 2025

Podrían darse cambios en Alianza Lima y una repentina determinación genera tendencia luego de caer frente a Sporting Cristal en Matute.

Por Renato Pérez

Jugadores de Alianza Lima en el banco de los suplentes.
© A Presión.Jugadores de Alianza Lima en el banco de los suplentes.

Alianza Lima perdió de manera increíble frente a Sporting Cristal en el marco de la primera definición de los playoffs de la Liga 1 2025. Tras un partido infartante y luego con una tanda de penales con la misma sensación, desde la interna blanquiazul tomaron una decisión oficial que ciertamente genera ruido porque indicarían algunos cambios que estarían a nada confirmarse.

Apenas se dio el pitazo final por parte del árbitro Kevin Ortega, se pudo conocer gracias a ‘L1 MAX‘ que nadie hablaría en Alianza Lima. Es decir, no hubo declaración de ningún protagonista blanquiazul ni mucho menos la conferencia de prensa habitual que se celebra luego de cada partido. ¿Será que la directiva evalúa despidos de por medio incluido el de Néstor Gorosito?

Y es que para nadie es ninguna novedad que Alianza Lima tenía como gran objetivo quedar en el puesto de Perú 2 rumbo a la Copa Libertadores 2026. Al no haber podido conseguir el título nacional en la presente temporada, ahora el caos será muchísimo peor por parte de los hinchas al apreciar una derrota increíble por la manera que se dio la remontada épica de Sporting Cristal.

¿Será el adiós definitivo de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Si bien en semanas anteriores se confirmó la renovación de contrato de Néstor Gorosito e incluso se realizó una conferencia de prensa al lado de Franco Navarro para explicar la decisión, hoy mismo la situación podría cambiar de manera muy drástica. El hecho de haber quedado como Perú 4 en esta temporada generaría algunas modificaciones en las planificaciones de Matute.

Es más, distintos medios locales y periodistas deportivos ya vienen confirmando la salida inminente del popular ‘Pipo‘ de las filas de Alianza Lima. Es muy probable que en las próximas horas se de un comunicado oficial en las redes sociales del club blanquiazul, aunque parece que la suerte del estratega argentino está totalmente echada pensando en la temporada 2026.

A minutos del partido ante Cristal, Alianza Lima inició charlas de renovación por tres jugadores

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima perdió ante Sporting Cristal por penales en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025.
  • La derrota significó que Alianza Lima queda como Perú 4, perdiendo la opción de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.
  • Tras el partido, Alianza Lima decidió que nadie hablaría y no hubo la habitual conferencia de prensa.
  • El artículo menciona rumores de medios sobre la salida inminente del DT Néstor Gorosito, cuya renovación había sido confirmada semanas antes.
