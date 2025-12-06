Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por los Playoffs de la Liga 1 2025 Vía L1 MAX, Fútbol Libre y Pelota Libre: previa

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan en Matute por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. A continuación, vive todos los detalles gracias a 'Bolavip Perú'.

En la previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima que se disputó en el Estadio Nacional, 'Pol Deportes' fue parte de la transmisión gracias a 'L1 MAX'.

En el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. Será una verdadera final para cada uno de los equipos, quienes buscan quedar como Perú 2 en esta etapa del torneo y así inscribir su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En cuanto a cómo llegan los planteles al clásico de esta noche, el pasado martes 2 de noviembre se enfrentaron en el encuentro de ida jugado en el Estadio Nacional. El marcador quedó igualado 1-1 y como no hay diferencia de goles ni tampoco la validez de los tantos en condición de visita, se espera un trámite plagado de emociones que incluso podría terminar en definición de penales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

02:00 | España (domingo 7-12)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025?