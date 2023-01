Alianza Lima es la fiesta del pueblo, esa frase recorre los pasillos del Estadio en el barrio popular de Matute.El equipo bicampeón del fútbol peruano, nuevamente está en la palestra, y buscará continuar por el camino del éxito, donde el triunfo sea una constante del buen trabajo.

Por eso, junto a todo su grupo de profesionales, el profesor Guillermo Salas, debe ubicar las claves para no tropezar pronto. Así llevar un año tranquilo, sabiendo con quienes jugará, a quienes deberá estudiar pronto. Junto a los pendientes que habrán más adelante. Para todo eso, se necesita, de forma obligatoria, un calendario.

Bajo ese concepto, repasaremos al ciento por ciento, cómo estará jugando Alianza Lima en el actual 2023. Ahí los íntimos del cuadro blanquiazul, deberán ponerse a forma para competir palmo a palmo, cada semana, sin olvidarse de la Copa Libertadores, la cual acompañará también a este fixture largo de duelos pendientes.

FIXTURE - ALIANZA LIMA 2023 DE LA LIGA 1:

Fecha 1: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs. D. Municipal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 5: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. César Vallejo

Fecha 7: UTC vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Cusco

Fecha 9: Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs. Cienciano

Fecha 11: Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs. Cantolao

Fecha 13: U. Comercio vs. Alianza Lima

Fecha 14: Alianza Lima descansa

Fecha 15: Alianza Lima vs. Mannucci

Fecha 16: Melgar vs. Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. Binacional

Fecha 18: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima tiene la obligación de ser campeón este año, eso se dice desde el corazón de todos los que seguimos el balompié nacional. Por lo que han sido sus últimos logros, y la serie de refuerzos que han contratado en este mercado de pases. Se liberaron de históricos, y apostaron por calidad comprobada. ¿Competirán como mandan los libros? Veremos.

