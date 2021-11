Christian Cueva se encuentra muy lejos del país, y por eso no pudo estar en el Estadio Nacional para ver campeón a su Alianza Lima. 'Aladino' está en Arabia Saudita cumpliendo con altos rendimientos su contrato con Al-Fateh. Y eso es lo más importante.

Por eso aprovechó para celebrar a la distancia el campeonato obtenido por el equipo de sus amores. Cueva junto a un grupo de personas cercanas realizó un live de Instagram, donde se puede contemplar un momento de alegría desbordada. La cual es comenzada por un acompañante.

Esta persona dentro del video le da pie a Cueva con la siguiente frase: "Hemos comido pavo". En clara alusión a Sporting Cristal, el cual según el 'folclore peruano' está dentro de ese calificativo. Y en vez de alejarse de la polémica, el ex Santos de Brasil se mandó con todo.

"Nos los comimos, antes de navidad. Antes de navidad me lo comí. Me lo comí. Foca, te los comiste, te los comiste 'compare'. Te lo comiste". Despertando una serie de críticas porque él es un futbolista profesional, y no debería estar dentro de estas bromas de mal gusto. Así no, Cueva.