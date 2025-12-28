¿Juan Pablo II será el último contrato de Christian Cueva antes del retiro profesional?

Para nadie es ninguna novedad que la carrera deportiva de Christian Cueva ha sido una especie de montaña rusa de emociones. Con altos muy arriba y caídas bastante contundentes, el volante vivirá una nueva experiencia en el fútbol peruano vistiendo la camiseta de Juan Pablo II a partir de la temporada 2026. Ahora, surge la gran interrogante si es que será su último contrato en el fútbol.

Con 34 años de edad, joven para la vida sin duda alguna, aunque quizá para el deporte rey ya con poco tiempo de prevalecer con un buen nivel como tanto quisiera, recientemente fue el mismo Christian Cueva quien dio algunas luces de cómo se está sintiendo en estos momentos. Sin ánimos de dar una confirmación al respecto, solo atinó a revelar que sí se siente tranquilo con lo que logró.

“Ya estoy en la última etapa. Igual, la gente dice ’34 años, estás joven’. Para la vida, sí. Pasa que para el fútbol ya no. El fútbol avanzó en un abrir y cerrar de ojos, pero con errores y aciertos, yo soy muy feliz de lo que he podido hacer”; comentó Christian Cueva en una reciente entrevista con el reconocido programa radial ‘Exitosa Deportes‘ respecto a cómo se percibe hoy en día.

Lo que espera Christian Cueva ahora que será el nuevo ’10’ de Juan Pablo II

En la misma entrevista con ‘Exitosa Deportes’, Christian Cueva comentó cuáles son sus aspiraciones y sobre todo las sensaciones que tiene al ser nuevo jugador de Juan Pablo II de cara a la temporada 2026. Sabiendo de la responsabilidad de ser un refuerzo de jerarquía, el volante evidenció que espera tener un buen año compitiendo nuevamente en el fútbol peruano luego de varios meses.

“Uno primero tiene que hacer una autocrítica, ver qué se tiene que mejorar y seguir trabajando, nada más. Sí, la verdad estoy muy contento de ir a Juan Pablo II. El proyecto del que se me habló me gusta y siento que va a ser un año lindo para el equipo también. Hay buenas contrataciones que se están haciendo y eso será muy bueno. Somos un plantel”; finalizó el popular ‘Aladino‘.

¿Todavía es posible que Christian Cueva pueda volver a la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que volverá a jugar en la Liga 1 y que estará muy cerca de las miradas de la Selección Peruana, nadie podría decir que la historia de Christian Cueva en Videna está terminada o algo por el estilo. Dependerá del ritmo de competencia que pueda conseguir en la temporada 2026 y también de los planes que sostenga el nuevo comando técnico. A raíz de dicha situación es que ‘Aladino’ todavía gozaría de una posible chance de regresar al equipo de todos.

