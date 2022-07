Cristian Benavente: "Mi contrato acaba a fin de año. No descarto nada, pero todavía no me han hablado”

Cristian Benavente concedió una entrevista al programa ‘La Hora Blanquiazul’ de Radio Ovación, donde conversó sobre su llegada a Alianza Lima, la impresión que tuvo del club antes de firmar por ellos y su balance general de los primeros meses que tiene en el equipo blanquiazul.

“Sabía que era un club muy grande, sobre todo por lo que había escuchado con compañeros en la selección. Sabía de la magnitud que tiene el club, pero hasta que no estás dentro no puedes darte cuenta de eso que te cuentan. Estoy sorprendido por la magnitud que tiene el club”, declaró el chaval

Asimismo, se refirió a su estado actual e indicó que Alianza Lima saldrá con todo en el Torneo Clausura. Otro de los puntos que mencionó Benavente fue acerca de la selección peruana, él señaló que jugar por la 'Blanquirroja' es uno de sus objetivos.

“Estas semanas vengo trabajando. Listo para el Clausura ya debería estar. Ya me encuentro muy bien al menos para probar y empezar a jugar bastante más minutos. En el Clausura tenemos que ir con todo”, manifestó el futbolista de 28 años.

Con respecto a la selección peruana indicó lo siguiente: "La selección para todo jugador peruano es un objetivo que está en el horizonte y en mi caso es igual. Obviamente la prioridad siempre es el club, pero la selección siempre está ahí”.

Finalmente habló sobre su futuro con el equipo blanquiazul, él indicó que aún nadie lo ha llamado, pero que no descarta nada en relación a una posible continuidad en la escuadra íntima de cara a la próxima temporada.

“Estoy muy contento, me siento muy bien, el club está haciendo las cosas bien. Mi contrato acaba a final de año y no descarto nada. Me alegro de haber venido y disfrutar la experiencia, pero todavía no me han hablado nada”, sentenció Cristian Benavente.