Alborotando las redes sociales el último viernes 23 de septiembre, Claudio Pizarro declaró que no había invitado a ningún jugador peruano a su despedida pues tiene pensando hacer una en el estadio de Alianza Lima, el Alejandro Villanueva: Matute.

Continuando con ese hilo de información, la cuenta oficial de Alianza Lima publicó un diseño en el que mencionaban que sería un honor hacerle una despedida a Claudio Pizarro en Matute y que le abre las puertas para realizar el homenaje.

En ese sentido, y comentando en la publicación de Alianza Lima, varios usuarios mostraron su malestar por la idea de que la entidad blanquiazul le realice un partido de despedida a Claudio Pizarro en Matute. Comentando que el delantero peruanos los "paseó" y nunca regresó para jugar en el estadio Alejandro Villanueva, algunos usuarios no comparten la idea del club.

Así pues, y logrando más interacción que nadie, el usuario @jeran_veget comentó que Claudio Pizarro no se retiró en Alianza Lima y que no deben hacerle una despedida en el estadio Alejandro Villanueva, Matute: "No gracias que vaya a buscar aplausos o otro lugar, le mintió al hincha de Alianza en venir a jugar al club , lo lleno de ilusión. Nunca cumplió, no fue un tipo de palabra".

En esa linea, el usuario @anibal603 también explicó los motivos por los que no estaría bien que le hagan una despedida a Claudio Pizarro en Matute: "Es un ídolo para hacerle una despedida en Matute??? Que rica chupada le dan a un jugador que vendió que era recontra hincha del club y nunca quiso regresar a jugar por el club", expresó.

Lo cierto es que más allá de opiniones, la idea de que Alianza Lima la realice un partido de despedida a Claudio Pizarro en Matute toma fuerza. Estando aparentemente ambas partes de acuerdo, resulta que solo es cuestión de tiempo que se de.