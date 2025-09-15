Ni Guerrero ni Pizarro: FIFA eligió al jugador con más ‘aura’ de la Selección Peruana

La Selección Peruana a lo largo de su historia ha tenido a grandes cracks que han vestido la sagrada camiseta patria. Pero en estos días la FIFA ha dado a conocer quién sería el futbolista nacional que más ‘Aura’ impone. Sorpresivamente no fue ninguno de los goleadores de la última era.

Hablamos que en este caso Paolo Guerrero quien es el máximo goleador de la Selección Peruana, ni Claudio Pizarro que es de los jugadores más representativos fue elegido. Para el máximo ente del fútbol hay otro más importante en su lista.

¿Quién es el jugador con más aura de la Selección Peruana?

Como comenzar es importante decir que es ‘Aura’. Una palabra que nació en los streamings de fútbol. Podríamos definirlo como un jugador que con su simple presencia ya se impone sobre los demás, sin la necesidad incluso de verlo jugar. Es así como en la FIFA no dudaron en elegir al peruano que tiene esta característica y que ha sabido resaltar a nivel mundial.

En este caso eligieron a Teófilo ‘El Nene’ Cubillas. Quien en el Mundial de 1970 fue una de las grandes figuras del certamen. En aquella ocasión acabó como el tercer máximo goleador de todo el torneo con nada más y nada menos que 5 goles. Solo fue superado por Gerd Müller con 10 tantos y Jairzinho con 7 dianas.

En aquella Copa del Mundo la Selección Peruana terminó llegando a los cuartos de final. Tras superar la fase de grupos en la que estuvo Alemania Federal (Campeón del certamen), enfrentó a Brasil en un emocionante encuentro. Duelo que terminó con el marcador de 4-2 con un Perú que demostró ser un equipo duro de roer. El ‘Nene’ en este encuentro consiguió hacerse presente con un gran gol.

Lastimosamente, hasta ahora no ha aparecido un jugador como Teófilo Cubillas en el fútbol peruano. Pues lo que hizo fue algo que hoy en día sería impensado. Máximo goleador nacional en Copas del Mundo con 10 tantos. Ubicándose entre los 10 mejores de toda la historia de este certamen. Superando jugadores como Neymar, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Diego Maradona, Roberto Baggio, entre otros.

Los máximos goleadores de Perú en los mundiales

El máximo goleador que ha tenido con diferencia en los Mundiales es Teófilo Cubillas con 10 tantos. Lo logró en un total de 3 participaciones, fueron 13 partidos los que disputó. En 1970 hizo 5, en 1978 otros 5 y en el 1982 no logró marcar.

El segundo en la lista es Alberto Gallardo que consiguió hacer 2 en 1970. Después hay un total de 9 jugadores que tienen tan solo 1 tanto en Mundiales, entre ellos aparecen André Carrillo, César Cueto, Roberto Chale, Paolo Guerrero, Héctor Chumpitaz, Rubén Díaz, Guillermo La Rosa, Luis Souza y José Velásquez.

