Diez años después de Claudio Pizarro en Bayern Múnich: Felipe Chávez fue titular e hizo deslumbrante jugada de gol en amistoso

Felipe Chávez tuvo su merecido primer partido como titular en el primer equipo del Bayern Múnich. Disputó el último amistoso previo, el triunfo 2-1 ante Grasshopper de Suiza, al inicio de la temporada 2025-26 del fútbol alemán y participó en uno de los goles. Es el primer peruano en ser titular en el conjunto ‘bávaro’ desde Claudio Pizarro en 2015.

Vincent Kompany decidió emplear una alineación con varios juveniles para enfrentar a este equipo de la Super Liga Suiza. Por eso, Chávez ocupó uno de los puestos del mediocampo, más exactamente en el eje junto a Tom Bischof, otro de los jóvenes que ha tenido minutos en esta pretemporada con el primer equipo.

Chávez disputó 62 minutos en donde dejó buenas impresionantes. En Alemania, elogiaron su partido y aseguraron que tiene “cosas interesantes”, lo que es un debut auspicioso como titular. Evidentemente, Kompany lo sigue de cerca, más allá de que disputará más partidos con el equipo reserva antes que de saltar al banco de suplentes con el primer equipo.

Felipe Chávez participó en uno de los goles de Bayern Múnich ante Grasshopper

El primer gol del Bayern Múnich lo marcó Lennart Karl, quien fue el asistidor también en el segundo tanto. No obstante, antes de tener el balón en esta anotación, Felipe Chávez le dio un gran pase en profundidad y con el equipo rival en transición.

Chávez se llevó el balón dominado y puso a correr a Karl con un gran pase largo. Éste encaró para dentro y se la dio a Jonah Kusi-Asare, autor del 2-0 parcial en el primer tiempo. El peruano de 18 años demostró su buen dominio de juego, motivo por el que Kompany lo ubicó en el eje.

En el segundo tiempo, Grasshopper descontó y Chávez, junto a otros ocho compañeros, salieron del partido. Así, fueron 62 minutos del joven nacido en Alemania, pero de padre peruano, dejando buenas impresiones, al igual que la gran parte de los juveniles ‘bávaros’.

Al final, el conjunto alemán sostuvo el triunfo 2-1. De esta forma, llega de buena manera a la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, que se juega este sábado 16 de agosto.

¿Felipe Chávez puede jugar en la Supercopa de Alemania?

Para el duelo por el primer título de la temporada entre Bayern Múnich y Stuttgart habrá mucha expectativa por la posible presencia de Felipe Chávez. Lo cierto es que parece muy difícil que Vincent Kompany lo convoque para el partido.

Un primer indicio para saber esto es si Chávez jugará con el Bayern Múnich II. Por la Cuarta División del fútbol alemán, este equipo debe enfrentar al Unterhaching este viernes. Si el peruano aparece en lista, entonces no estará a disposición para la Supercopa.

