Jefferson Farfán tuvo una participación bastante importante durante todo el 2021. Quizás no jugó todos los partidos del campeonato, pero siempre que estuvo en la cancha demostró jerarquía. Anotando goles cruciales, y volviendo locos a los defensas de los equipos rivales.

El capitán de Alianza Lima ya más calmado se dirigió a todo el pueblo 'blanquiazul', con un mensaje sumamente conmovedor. El atacante de la Selección Peruana, agradeció a todo el universo 'íntimo' por todo el amor entregado. Y prometió continuar por la senda de los grandes triunfos.

"Cuando salí de Rusia mucho se especulaba sobre cuál sería mi próximo destino, se hablaban de clubes, de países y lugares donde podría jugar. Pero en mi cabeza solo tenía un lugar en mente, y ese era mi Alianza Lima. Me fui campeón hace más de 17 años y mi sueño era volver, pero volver a lo grande y ayudar a esta gran institución al lugar donde se merece, a ser Campeón". Fue lo primero que describió 'La Foquita'.

"No me conformo con menos nunca y sabía que con este gran grupo humano, con esta banda, podíamos lograrlo todo. He sido campeón en varios lugares, pero nada se compara con lograrlo con el club de tus amores y frente a tu gente, a tu familia y a esa extraordinaria hinchada que empuja y apoya siempre. Gracias a ustedes por creer siempre que era posible, por apoyarnos en las buenas y en las malas. Este equipo es una familia, y TODOS son campeones porque cada persona en la institución aporta ese granito de arena que suma y convirtió ese sueño en realidad. ¡¡Arriba Alianza!!". Para cerrar así su publicación más emotiva del 2021.