Apareció en el último partido para trabar una jugada dividida, donde el delantero rival casi anota. Jonathan Lacerda arrancó la temporada con Alianza Lima siendo titular, pero una lesión lo sacó del equipo inicialista. Después le costó demasiado volver a encontrar espacio.

No obstante, en la segunda final el hincha 'blanquiazul' lo aplaudió de manera insaciable. Porque cortó un remate directo de Percy Liza, alejando el peligro del área de su compañero, Ángelo Campos. Minutos luego terminó el partido, y se consagraron como campeones nacionales.

La información dice que Jonathan Lacerda no continuará en 'La Victoria', y el defensa dejó este mensaje en video: "La decisión más linda y acertada de nuestras vidas, se llama Alianza Lima. (Los) 10 años en México y más de 400 partidos no son nada comparados con estos meses (en Alianza)".

"No me imaginé este final tan hermoso, pero si me imaginé a fin de año con el trofeo en mis manos, donde estuviera el club, había que campeonar, y me llena de orgullo recordar la decisión que tomamos en venir, sin importar condiciones, ni donde estuviera Alianza, había que apoyar". Esto lo publicó en su cuenta de Instagram, generando interacción entre los seguidores.

El mensaje de despedida o continuación, eso dependerá de la directiva 'íntima', fue así: "Ahora a descansar con la familia que tanto se lo merece, y dejar el futuro en las manos de Dios. LOS QUEREMOS MUCHO BLANQUIAZULES, gracias por permitirnos ser parte de su historia".