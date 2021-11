La declaración más íntima de Ángelo Campos: "Me siento en el cielo"

Ángelo Campos fue una de las piezas más importantes para Alianza Lima en estas dos finales y el resto de la temporada. El portero ‘blanquiazul’ se mostró seguro, sólido y eso fue lo que les transmitió a todos sus compañeros en estos últimos 90 minutos. El portero de 28 años obtuvo su segundo título nacional con el club de sus amores.

El guardameta agradeció por lo logrado diciendo: “Yo solamente quiero agradecer por este año en Alianza, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, la verdad que me siento en el cielo, muy feliz, muy contento”, dijo el golero ‘íntimo’ a las cámara de Gol Perú mostrándose muy emocionado por el título nacional.

El portero de Alianza Lima le quiso dedicar unas palabras a su hijo diciendo: “Hijito mío papito no se rindió, papito está aquí y como é siempre me dice, es unas cosas que él me dice bien lindas, bien bonitas que quiero que queden guardadas para él: “No tengas un buen días, ten un gran día, papá”, te amo hijo, que Dios te bendiga”, finalizó Ángelo Campos.

Cabe recordar, que por el gran momento que viene pasando el portero de Alianza Lima, Ángelo Campos fue convocado por Ricardo Gareca en los últimos jugados por la Selección Peruana frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin duda algina este ha sido el año del guardameta donde ha atajado de todo.