La sonrisa le pertenece después de una larga jornada de fotografías, declaraciones, y palabras que motivan. Cristian Benavente es el hombre de la temporada 2022 hasta el momento en el fútbol peruano. 'El Chaval' estuvo en compañía de los directivos 'blanquiazules', y atendió a los medios de comunicación sin problemas.

Dentro de las preguntas más importantes, rondaron temas de interés, las cuales el hincha 'íntimo' quería oír de su propia voz. El ex Real Madrid está contento en principio de estar donde está, después pasó a desarrollar sus prioridades para este año. Donde desea aportar desde su talento, jerarquía, y experiencia al plantel de Carlos Bustos.

En un principio habló sobre la expectativa que generó su llegada a nuestra capital y a su nueva casa, obviamente: "Gracias por el recibimiento, no lo esperaba, estoy más que feliz de estar aquí hoy en este club tan grande y con tanta historia. Gracias al club por lo que ha hecho y por hacerme sentir un jugador importante en todo momento, estoy seguro que todo irá bien porque veo un grupo muy bueno tanto en lo humano como en lo deportivo, tengo mucha ilusión y espero tener a los hinchas contentos".

Con respecto, a la oferta que llegó a sus manos de nuestro balompié, él siempre lo tuvo claro: "En cuanto apareció la opción de Alianza Lima fue mi prioridad, puede haber habido otras opciones en Sudamérica y en Europa pero no es relevante. Mi prioridad era disfrutar, sentirme como en casa y estoy seguro que Alianza es el equipo ideal. Físicamente, me encuentro muy bien, no he parado de entrenar, ni de cuidarme, por eso no hay ningún problema".

Sobre su primer encuentro con sus compañeros, contó que su adaptación fue casi inmediata: "En el entrenamiento me fue bien, tenía ganas de tener el primer contacto con el equipo, conozco a bastantes compañeros, el ambiente es muy bueno, ha ido todo muy bien. Con el 'profe' Bustos he tenido una comunicación no de ahora, es importante conversar con el entrenador, la comunicación con él y con todo el club ha sido muy buena".

Para los referentes del plantel de Carlos Bustos, solo alegría y compromiso: "No conocía a Hernán (Barcos), a Jefferson sí de la selección, son dos jugadores muy importantes para el equipo, dentro y fuera del campo. Hay un equipo muy bueno para tener ilusión en la Copa Libertadores, es un torneo de renombre y jugarlo con Alianza es una oportunidad muy buena. Venir a Perú y jugar la Libertadores no es bajar un escalón, es un reto".

Así mismo, no le huyó a la pregunta por el gran capitán de la Selección Peruana, quien con seguridad estará llegando próximamente al plantel donde él ahora pertenece: "Sabemos el jugador que es Paolo, la historia que tiene en el club y en la selección. A un jugador de ese calibre cualquier club lo quiere, si al final viene estaremos encantados".