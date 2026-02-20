“Siempre les interesa”: se reveló si es que realmente Ricardo Gareca puede reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima

Las siguientes horas podrían ser determinantes para el futuro de Pablo Guede en Alianza Lima. Generando distintas discusiones de lo que pretende en el equipo y sobre todo los constantes cambios que no dan resultados positivos, se habla incluso de que el estratega argentino necesita triunfos a como de lugar para no ser echado. De ser así es que el nombre de Ricardo Gareca empieza a sonar.

Fuente; Getty Images.

Durante una de las últimas ediciones del programa ‘Juego Cruzado‘, fue Reimond Manco quien deslizó la información de que Ricardo Gareca interesaba en los altos mandos de Alianza Lima para suceder a Pablo Guede en caso que se confirme su destitución. Lo llamativo de esta situación es que recientemente se filtró el dato de que no existiría intención por parte del ‘Tigre’ en llegar a Matute.

“Se hablaba un poco y esto lo voy hablar porque en la interna en eso se hablaba mucho sobre si es que Ricardo Gareca es opción. Lo descarto totalmente. Gareca siempre les interesa, pero Gareca no quiere dirigir. Es una decisión de él en todo caso. Ahora tiene un proyecto y él está en eso. Y lo de Jorge Fossati ni lo voy a hablar porque también salió”; reveló Enrique de la Rosa en ‘Al Ángulo‘.

En resumen, podemos entender que sí habría un interés por parte de algún sector de Alianza Lima en contactar laboralmente a Ricardo Gareca, pero por una convicción del propio entrenador es que dicho escenario no se llegaría a concretarse de ninguna manera. Ahora, lo que sí quedaría por evaluar serían las chances que realmente tiene Pablo Guede de mantenerse o no en Matute.

¿Se viene la última oportunidad para Pablo Guede en Alianza Lima?

Si bien Alianza Lima tiene 7 puntos en el Torneo Apertura 2026 antes del inicio de la fecha 4, la presencia de Pablo Guede ya no estaría siendo bien vista por los acreedores más importantes de la institución y habrían cuestiones políticas por las que se esperarían drásticos cambios en varias áreas. A raíz de ello es que el DT podría dar un paso al costado si es que no le gana a Sport Boys.

Así es. Alianza Lima enfrenta el día de hoy a las 20:00 horas a Sport Boys en el Estadio Alejandra Villanueva y el triunfo es imperativo para empezar a calmar un poco las aguas. El buen juego también tendría que ser parte de la ecuación ya que de lo contrario las dudas se incrementarían y no sorprendería que las próximas horas el nombre del argentino sea protagonista de un despido.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará hoy a Sport Boys a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva .

enfrentará hoy a a las 20:00 horas en el . El periodista Enrique de la Rosa descartó a Ricardo Gareca como opción para dirigir al club.

descartó a como opción para dirigir al club. Pablo Guede podría dejar la dirección técnica si no consigue una victoria ante el equipo rosado.

