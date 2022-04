El volante del Celta de Vigo, Renato Tapia, habló sobre el partido entre Universitario vs. Alianza Lima. Su deseo lo mostró con las siguientes palabras.

Desde España, mientras hace su labor diaria en la liga más importante del mundo para muchos, habló 'El Cabecita'. En una nota íntegra para DIRECTV Sports, Renato Tapia conversó con la periodista, Camila Zapata, sobre diversos aspectos del deporte rey. Ahí el volante de la Selección Peruana tomó parte sobre el superclásico a jugarse en nuestro torneo local.

Se le preguntó por el ganador del partido donde Universitario de Deportes será local ante Alianza Lima en el 'Estadio Monumental' desde las (3:00 PM - HORA PERUANA). Y lo dijo sin ningún temor, como muestra su jerarquía dentro del campo, sin dudar ningún segundo: "Lo gana Alianza Lima". Para después explicar esta razón principal, la cual es bastante evidente.

"Tengo hinchaje por Alianza Lima, siempre me ha gustado, hice divisiones menores en Cristal, jugué en Bentín, pero sí me hubiese gustado jugar en el torneo local y tener esa experiencia de jugar en primera. Veremos qué pasa, pero sí me gustaría tener algunos años en el torneo". Ojo que esto puede considerarse como una ilusión para el hincha 'blanquiazul', que siempre espera por el regreso de los grandes jugadores de Europa.

Así mismo, siendo muy dúctil en la charla, brindó felicitaciones para las chicas del fútbol femenino, quienes compiten a la par de la 'Liga 1', semana a semana: "Es un momento histórico el del fútbol de mujeres, creo que han crecido muchísimos y se valora lo que están logrando, conozco a varias jugadoras y lo están haciendo de la mejor manera y profesionalizándose y espero que sigan creciendo".