La Selección Peruana jugará en la última fecha FIFA de noviembre de este 2025 dos partidos amistosos, que servirán para seguir probando futbolistas de cara a futuro. En este sentido, el entrenador interino Manuel Barreto prepara varias novedades importantes: borrados, regresos y nuevos convocados en la lista que se viene en los próximos días.

Perú enfrentará a Rusia y Chile, dos encuentros que le sirven de prueba tanto a Manuel Barreto como al próximo seleccionador (sigue el misterio sobre quién será) para seguir sentando las bases a futuro. En este sentido, no estarán Renato Tapia (Al Wasl) ni Luis Advíncula (Boca Juniors), aunque se perfilan los regresos de Gianluca Lapadula (Spezia Calcio) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).

No son las únicas novedades que reveló el periodista Kevin Pacheco de RPP respecto a la lista de convocados de la Selección Peruana para noviembre. Habrá caras nuevas, ya que han recibido carta de reserva jugadores como Fabio Gruber (FC Núremberg), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona) y Juan Yangali (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Las novedades de la Selección Peruana para noviembre

Los dos borrados de la Selección Peruana llaman la atención, ya que podía pensarse en eventuales convocatorias para sus regresos. El caso de Luis Advíncula parece sentenciar el final de su ciclo con ‘La Bicolor’. Su presente no es el mejor puesto que no es titular en Boca Juniors y hasta se especula con su salida ¿para volver al fútbol peruano?

El otro caso es el más polémico. Renato Tapia no estará en noviembre con la Selección Peruana. Desde hace algunos días, lidia con un desgarro, que le impide jugar con el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. De todas maneras, la relación entre el jugador y la ‘Selección de Todos’ parece rota por aquel polémico tuit en contra del director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

Renato Tapia no estará en noviembre con ‘La Bicolor’ (X @kevin23pacheco)

En todo caso, será tarea del próximo entrenador de la Selección Peruana tratar de contar con Renato Tapia o no. Por lo pronto, entre los regresos, se perfilan Gianluca Lapadula y Yordy Reyna. Estas inminentes convocatorias, sumada a la de Adrián Ugarriza, de gran momento en el fútbol israelí, apuntan a una necesidad de seguir probando en el puesto de centrodelantero.

Gianluca Lapadula volvería a la Selección Peruana tras volver a jugar en Spezia (Getty)

Por último, Fabio Gruber tendrá su primer llamado con la Selección Peruana, luego de realizar los trámites correspondientes para ello. En tanto, otra cara nueva para la mitad de la cancha, pensando también en la ausencia de Tapia, sería el llamado de Juan Yangali, de buen crecimiento en el fútbol argentino.

Por el momento, todos estos jugadores han recibido cartas de reserva, por lo que ahora resta esperar si, finalmente, son convocados en los próximos días. Se espera la lista final de convocados para la primera semana de noviembre.

¿Qué pasará con Alexander Robertson?

Según el mencionado periodista, Alexander Robertson no recibió carta de reserva para jugar con la Selección Peruana. Esto permite deducir que desde la FPF empiezan a perder las esperanzas con el actual mediocampista del Cardiff City y todo hace pensar que representará a la Selección de Australia.

Cabe recordar que en la fecha FIFA de octubre, Robertson fue convocado por Australia para una serie de amistosos en los Estados Unidos. Sin embargo, no jugó un sólo minuto para los ‘Socceroos’, lo que le permite seguir siendo una alternativa para Perú.

Esto no pasará en noviembre, por lo que el volante de 22 años empieza a ver claro su futuro con Australia con la esperanza de que esté en la lista final de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

