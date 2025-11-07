Mientras que no fue convocado a la Selección Peruana, Renato Tapia sufre duro revés en Emiratos Árabes Unidos

El mal momento de Renato Tapia crece. No sólo fue descartado por Manuel Barreto en la lista de convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre, sino que tampoco juega en el Al Wasl. Ahora, se le sumó otro revés en su presente en los Emiratos Árabes Unidos. Se quedó sin entrenador por la salida del portugués, Luís Castro.

Renato Tapia, por estas horas, se está recuperando de una lesión, sufrida a mediados de octubre justo en el calentamiento para un partido del Al Wasl en la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, no recibió la carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Vale recordar también que Tapia protagonizó una polémica tiempo atrás cuando se anunció a Manuel Barreto como entrenador interino y la salida de Óscar Ibáñez. Una publicación suya en su cuenta de X (Twitter) reaccionando a la llegada del exUniversitario lo condenaría a no ser tenido en cuenta. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, advirtió.

Las palabras de Renato Tapia que lo habrían condenado en la Selección Peruana (X @renatotapiac).

Renato Tapia, en mal momento con Al Wasl y sin DT

La situación de Renato Tapia no es mejor en Al Wasl. Debido a su lesión, ha perdido terreno en la consideración, pero el revés que ha sufrido casi al mismo tiempo de confirmarse su ausencia con la Selección Peruana, es la salida de Luís Castro. De común acuerdo, el DT portugués dio por finalizado su ciclo en el club emiratí.

Lo más llamativo es que Castro, quien supo dirigir a Cristiano Ronaldo en Al Nassr, tuvo buenos números dirigiendo a Al Wasl. Apenas estuvo en 12 partidos tras su llegada en julio donde ganó siete (7) partidos, empató cuatro (4) y sólo perdió uno (1).

Su única eliminación y fracaso con los ‘Guepardos’ fue en los octavos de final de la Copa del Presidente en octubre. Perdió por penales 6-5 ante Dibba Al Fujairah tras un empate 2-2.

Dato llamativo, pero que explica lo que Tapia representaba para Luís Castro: de los siete (7) partidos que el peruano jugó bajo la conducción del portugués, Al Wasl ganó seis (6) y sólo empató uno (1). Fue ante Al Ain, uno de los clubes más fuertes de aquel país.

Renato Tapia, jugando para Al Wasl (Instagram @renatotapiac).

¿Quién dirigirá a Renato Tapia en Al Wasl?

Tras la salida de Luís Castro, Al Wasl se mueve en busca de un nuevo entrenador. Según informó Bruno Andrade en ESPN Brasil, contactaron al actual director técnico del Cruzeiro, el portugués Leonardo Jardim. Sin embargo, la respuesta del exDT de Mónaco fue negativa, ya que no tiene pensado dejar la institución azul de Belo Horizonte.

Cruzeiro está en una buena temporada en el Brasileirao. Está tercero con 63 puntos, a cinco (5) del líder Palmeiras (68) y a dos (2) del escolta, Flamengo (65). El buen trabajo de Jardim llamó la atención del club emiratí, pero no recibió una respuesta positiva. Ante esto, deberá seguir el interino Imad Khalili.

DATOS CLAVES